Βρετανία: Νέοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και τσουχτερά πρόστιμα

Δρακόντειους ταξιδιωτικούς περιορισμούς ανακοίνωσε η Βρετανία στην προσπάθεια της να αναχαιτίσει την πανδημία του κοροναϊού και κυρίως των μεταλλάξεών του.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτεί από τους ταξιδιώτες που φθάνουν από χώρες, όπου εξαπλώνονται νέα στελέχη του κοροναϊού που προκαλούν ανησυχία, να πληρώνουν για καραντίνα δέκα ημερών σε ξενοδοχεία.

Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα ή ποινές φυλάκισης, βάσει αυστηρότερων περιορισμών που θα ισχύσουν από την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι νέοι κανόνες για τα ταξίδια προστίθενται στην απαγόρευση που ισχύει ήδη για τα ταξίδια στο εξωτερικό για διακοπές. Η κυβέρνηση δήλωσε πως τα αυστηρότερα μέτρα χρειάζονται ώστε να μην ανακοπεί από τα νέα στελέχη του ιού το γρήγορο εμβολιαστικό πρόγραμμα της Βρετανίας.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε πως όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς, που θα τεθούν σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου, κινδυνεύουν με φυλάκιση και πρόστιμο έως 10.000 στερλινών.

Health Sec Matt Hancock says a £1,000 fine will be given to any international arrival who doesn’t take a mandatory COVID test from Monday.

He adds there’s a £5,000 fine rising to £10,000 for red list arrivals who don’t quarantine in a designated hotel.https://t.co/ozZV0igXOp pic.twitter.com/Ll6iU0ZaKc

