Νέα μέτρα για τις καφετέριες και όσα καταστήματα εστίασης είναι ανοιχτά και λειτουργούν με τη μέθοδο του take away, θέτει σε εφαρμογή από σήμερα Τρίτη η κυβέρνηση.

Έτσι, από σήμερα απαγορεύεται η παραμονή των πελατών, που περιμένουν για take away μέσα ή έξω από την επιχείρηση.

Τα ακόμη πιο αυστηρά μέτρα για τη λειτουργία του κλάδου εστίασης περιγράφονται σε κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες αργά το βράδυ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που ισχύει από σήμερα στις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 8 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση για το take away

Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης «για την ανάγκη αποφυγής συγχρωτισμού πέριξ χώρων εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων».

Πρόστιμο 300 ευρώ θα πληρώνουν, από σήμερα, όσοι καταναλωτές παραμένουν στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), ενώ το πρόστιμο στην περίπτωση της επιχείρησης είναι φθάνει τις 3.000 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στην ΚΥΑ οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθοδόν εξυπηρέτησης (drive – through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.