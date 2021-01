Εβδομαδιαία σειρά με πολλά επεισόδια και σασπένς θυμίζει η ενημέρωση για άρση των περιοριστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, όπως επιβεβαίωσε και χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι λοιμωξιολόγοι θα αποφασίζουν εβδομάδα-εβδομάδα και οι όποιες εξελίξεις υπάρχουν θα ανακοινώνονται στη συνέχεια από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει γιατί οι ειδικοί θέλουν να μας κρατήσουν σε αγωνία, αλλά γιατί τα μέτρα που λαμβάνονται είναι δυναμικά, όπως και η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας.

Έτσι οι επιστήμονες θέλουν να έχουν στα χέρια τους όλα τα ανανεωμένα μοντέλα και τα τελευταία στοιχεία για την πανδημία πριν πάρουν τις όποιες αποφάσεις.

Η χρονική συγκυρία άλλωστε που ελήφθη μία τέτοια απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός πως οι ειδικοί περιμένουν να δουν τόσο το αποτύπωμα που άφησε η Πρωτοχρονιά στην επιδημία, όσο και τα Θεοφάνια όπου παρατηρήθηκαν εικόνες συνωστισμού στις εκκλησίες.

Την Παρασκευή λοιπόν οι ειδικοί θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα πρέπει να ανοίξει το λιανεμπόριο ή οι υπόλοιπες βαθμίδες των σχολείων, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να δώσουν το πράσινο φως και για τα δύο. Επίσης η κατάσταση βαίνει οριακά καλύτερη οπότε θα ήταν εξίσου περίεργο να ανακοινωθεί κι άλλη παράταση του lockdown.

Βέβαια η κάθε απόφαση ενέχει διαφορετικούς κινδύνους, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις αν η επιστροφή στην κανονικότητα δεν γίνει με αργά και ασφαλή βήματα, τότε η διασπορά στην κοινότητα είναι αναπόφευκτη.

Από την πρώτη στιγμή μεγάλη μερίδα των ειδικών έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής όλων των παιδιών στο φυσικό τους περιβάλλον, δηλαδή στα σχολεία.

Ωστόσο η επιστροφή κυρίως των μεγαλύτερων παιδιών στις σχολικές μονάδες δεν είναι εύκολη απόφαση κυρίως εξαιτίας του κινδύνου διασποράς του ιού από τα παιδιά στις ευπαθείς ομάδες (παππούδες και γιαγιάδες).

Από την άλλη το άνοιγμα των καταστημάτων σημαίνει και έντονη κοινωνική κινητικότητα η οποία ως γνωστός «θρέφει» τον ιό.

Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή την Παρασκευή θα βάλει κάτω τα δεδομένα, θα εισηγηθεί και στη συνέχεια η κυβέρνηση θα αποφασίσει.

Πάντως οι ειδικοί τονίζουν συνεχώς πως δεν υπάρχει ακόμη το έδαφος να ανοίξουν και τα σχολεία και το λιανεμπόριο, ενώ μερικοί επιμένουν να λένε πως τα σχολεία συνεχίζουν να έχουν προτεραιότητα.

Ο κάθε τομέας θα ανοίγει με 1-2 εβδομάδες απόσταση από τον προηγούμενο

Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα των δραστηριοτήτων αναφέρθηκε και ο καθηγητής, Χαράλαμπος Γώγος, ο οποίος τόνισε πως κάθε τομέας θα ανοίγει με απόσταση 1-2 εβδομάδων από τον προηγούμενο, εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Στην παρούσα φάση πάντως υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η επιστροφή της Γ’ Λυκείου στα θρανία. «Την Παρασκευή θα αποφασίσουμε για όποιο θέμα μας φέρει το υπουργείο Παιδείας. Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να γυρίσει στο σχολείο η Γ’ Λυκείου», επισήμανε.

Ερωτηθείς αν αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων, ο κ. Γώγος επισήμανε ότι τα δεδομένα είναι πολύ λίγα λόγω του μικρού αριθμού των τεστ που έγιναν αυτές τις μέρες.

«Αυτό που ξέρουμε είναι ότι και για αυτά τα λίγα τεστ, υπάρχουν αρκετά θετικά κρούσματα. Πρέπει να κάνουμε πολλά τεστ στον γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως δειγματοληπτικά στις δύσκολες περιοχές. Είχαμε τις γιορτές και ο κόσμος δεν πήγαινε να εξεταστεί. Δεν είχαμε την εικόνα που έχουμε συνήθως που διενεργούνται 30.000 τεστ. Γίνονταν 10.000-15.000 τεστ και ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν 400-500. Αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μετά τις γιορτές με αρκετά τεστ και τώρα θα έχουμε και την εικόνα αυτών των δύσκολων ημερών, των εορτών», τόνισε.

Αποκλείεται να ανοίξει τώρα το click in shop

Σχετικά με το λιανεμπόριο, το μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιωλόγων μιλώντας στο ΣΚΑΪ απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει στην παρούσα φάση με τη μέθοδο click in shop, του ραντεβού δηλαδή για αγορές μέσα στο κατάστημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα δε λειτουργεί ούτε το click away. Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop, αν και είναι μια έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά και όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει αυτό, όταν έρθει η ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα».

Βελτιωμένη η κατάσταση – Τα σχολεία προτεραιότητά μας

Βελτιωμένη χαρακτήρισε από την πλευρά του ο κ. Παναγιωτόπουλος καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνώμων.

Ο καθηγητής σημείωσε πως δεν είναι «ιδιαίτερα απαισιόδοξος», επισημαίνοντας πως πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη για σταδιακή επάνοδο.

Ως προς το τι θα ανοίξει μετά τα σχολεία, είπε ότι υπάρχουν διάφορες σκέψεις, τονίζοντας μόνο ότι «έχει κατά κόρον λεχθεί ότι η εκπαίδευση είναι προτεραιότητα», αλλά και το ότι, «πρέπει να ληφθούν πολλοί παράγοντες υπόψη».

«Οι εισηγήσεις των ειδικών δεν είναι στο πεδίο γνώσης για το πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά», απάντησε ερωτηθείς με τι μέτρα θα γίνει το άνοιγμα της αγοράς.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι είναι κακό να δημιουργείται η εντύπωση πως θα έχουμε σύντομα τα εμβόλια, αφού υπάρχει παγκόσμια έλλειψη και συμπλήρωσε πως «πρέπει να υπάρχει αίσθημα δικαιοσύνης για το ποιος θα κάνει το εμβόλιο».

«Μεγαλύτερη ευπάθεια έχουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, περισσότερο από τα άτομα που έχουν οποιαδήποτε άλλα επί μέρους νοσήματα», ξεκαθάρισε μιλώντας στον ANT1.