Σήματα τα οποία ίσως προέρχονται από τον πομπό εντοπισμού του καταγραφέα συνομιλιών πτήσης του αεροσκάφους Boeing 737-500 που κατέπεσε στη θάλασσα μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας χθες, εντοπίστηκαν σήμερα Κυριακή, δήλωσε ο Μπαγκούς Πουρουχίτο, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της ασιατικής χώρας.

«Εντοπίσαμε σήματα σε δύο σημεία, μπορεί να πρόκειται για το μαύρο κουτί, θα ερευνήσουμε», είπε ο αξιωματούχος σε δημοσιογράφους πάνω σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που συμμετέχει στην επιχείρηση έρευνας.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Sriwijawa με 62 επιβαίνοντες εκτελούσε δρομολόγιο από την Τζακάρτα στην Ποντιάνακ, στο ινδονησιακό τμήμα του νησιού Βόρνεο, όταν η επαφή του με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας χάθηκε χθες Σάββατο λίγο μετά τις 14:40 (τοπική ώρα· 09:40 ώρα Ελλάδας), κάπου 4 λεπτά μετά την απογείωση.

Νωρίτερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανασύρθηκαν συντρίμμια και ανθρώπινα υπολείμματα από τη θαλάσσια περιοχή.

«Σήμερα το πρωί μας παραδόθηκαν δύο σάκοι, ο ένας με αντικείμενα που ανήκαν σε επιβάτες και ο άλλος με υπολείμματα πτωμάτων», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γιούσρι Γιούνους στο τηλεοπτικό δίκτυο Metro. Η αστυνομία έχει αρχίσει τη διαδικασία «αναγνώρισης» των θυμάτων, πρόσθεσε.

Πλοία έρευνας και διάσωσης, σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, ελικόπτερα και δύτες αναπτύχθηκαν νωρίτερα το πρωί στον τόπο όπου πιστεύεται ότι έγινε η συντριβή του αεροσκάφους, ο οποίος προσδιορίστηκε τη νύχτα.

Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο κυριότερο λιμάνι της Τζακάρτας, όπου έχει στηθεί επιχειρησιακό κέντρο.

Ο τόπος του δυστυχήματος βρίσκεται κοντά σε πολύ τουριστικά νησιά, σε μικρή απόσταση από την Τζακάρτα.

Στο Μπόινγκ βρίσκονταν πενήντα επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος.

Τον Οκτώβριο του 2018, 189 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος 737 MAX της Μπόινγκ κατέπεσε στη θάλασσα της Ιάβας, 12 λεπτά μετά την απογείωσή του, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των χειριστών του να το σώσουν.

Το αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη χθες δεν ανήκε στον εξαιρετικά αμφιλεγόμενο τύπο 737 MAX, ήταν ένα «κλασικό» 737, ηλικίας 26 ετών. Βρισκόταν σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με την εταιρεία στην οποία ανήκε.

Ψαράδες που μίλησαν στο CNNi ανέφεραν πως την ώρα που το αεροσκάφος «αγνοούνταν» άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη και ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα κύμα. «Άκουσα μια πολύ δυνατή έκρηξη. Νόμιζα πως είναι βόμβα ή πολύ δυνατός κεραυνός» λέει στο CNN ο Hendrik Mulyadi, ενώ συνάδελφός του περιέγραψε τον θόρυβο σαν μια «βόμβα που έσκαγε στο νερό».

«Ήταν πολύ κοντά μας, τα θραύσματα σχεδόν χτύπησαν το σκάφος μας» δήλωσε ο ψαράς Solihin στο BBC. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, δήλωσαν πως έχουν βρει αντικείμενα τα οποία πιστεύουν πως είναι κομμάτια του αεροπλάνου.

Video of civilians finding small parts from the Sriwijaya Air flight SJ182 that departed from Jakarta, Indonesia #sj182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/sxt8o1xsW5

— HzKv (@HZLABZ) January 9, 2021