Μπρούνο Φερνάντες: Έκλεισε το 2020 με μία ακόμα διάκριση

Ο Μπρούνο Φερνάντες αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον μήνα Δεκέμβριο, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο το 2020.

Στα δύο τελευταία ματς κόντρα σε Λέστερ και Γουλβς πέτυχε ένα γκολ και είχε μία ασίστ, αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Γι’ αυτό και το βραβείο του κορυφαίου.

Από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν ο Πορτογάλος άσος πήρε τη μεταγραφή για τη Γιουνάιτεντ, έχει κατακτήσει πληθώρα διακρίσεων και βραβείων για την απόδοσή του. Είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της εκπληκτικής πορείας της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στην Premier League και σίγουρα θα ήθελε ένα τρόπαιο μέσα στο 2020 με τους «κόκκινους διάβολους».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Μπρούνο Φερνάντερ στο δυναμικό της έχει μόλις 3 ήττες σε 29 ματς πρωταθλήματος. Ενώ στα 9 πιο πρόσφατα είναι αήττητη, μετρώντας 7 νίκες και 2 ισοπαλίες.

What an 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 this man had in 2020! 🔨

🤩 @B_Fernandes8 wins our Player of the Month award for December 👏

🔴 #MUFC pic.twitter.com/7eReThJ9aI

— Manchester United (@ManUtd) January 1, 2021