Την μεγαλομανία που τον διακατέχει, επέδειξε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προβάλλοντας για άλλη μια φορά τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις του, με τα περί «Γαλάζιας Πατρίδας», που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και το μισό Αιγαίο.

Ο Ερντογάν σε συνέντευξη τύπου ανέφερε: «Θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε κάθε περιοχή απο την Γαλάζια Πατρίδα έως τον κυβερνοχώρο.

Μάλιστα ανακοίνωσε την εκτόξευση δορυφόρου στο διάστημα έως το 2022.

“We will defend our sovereign rights in every area from the blue homeland to cyberspace” https://t.co/mn51f66BLR pic.twitter.com/mwskw6XdMS

— Turkish Presidency (@trpresidency) December 28, 2020