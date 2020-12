Brexit : «Έμφραγμα» στις μεταφορές αγαθών εν μέσω διαπραγματεύσεων

Πρόγευση του τι μπορεί να συμβεί στις αρχές του 2021, μετά την καταληκτική ημερομηνία για το Brexit, είναι οι εικόνες των τελευταίων ημερών με τις τεράστιες ουρές φορτηγών που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα βρετανικά λιμάνια.

Όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, έως και 7.000 φορτηγά μπορεί να καθυστερούν να προσεγγίσουν Ντόβερ, από τις αρχές του έτους εξαιτίας των νέων τελωνειακών διαδικασιών που θα επιβληθούν στην συντομότερη και πιο δημοφιλή εμπορική διαδρομή προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Η συμφόρηση και οι καθυστερήσεις στα λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχία ότι θα μπορούσε να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα όταν η εμπορική σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ αλλάξει στα τέλη του τρέχοντος έτους με επιπλέον γραφειοκρατία καθώς μετά την 1η Ιανουαρίου, οποιοσδήποτε ταξιδεύει από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία θα αντιμετωπίσει αυστηρότερους ελέγχους και σφραγίδες στα διαβατήριά του.

Τεράστιες ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν από εμπορικά φορτηγά που παρέμειναν ακινητοποιημένα επι ώρες στο Ντόβερ ενώ σημειώθηκαν καθυστερήσεις τουλάχιστον έως και δυόμισι ωρών στα πλοία μεταξύ Ντόβερ και Καλαί λόγω της συγκεκριμένης συμφόρησης.

Trucks backed up as trade with The EU and Britain under stress as there is still a no deal. #BrexitDisaster

Το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι σε συνθήκες συμφόρησης από τον Νοέμβριο, αναγκάζοντας τους εισαγωγείς να εκτρέψουν αποστολές σε εναλλακτικές αποβάθρες και να αυξήσουν το κόστος.

Ο αριθμός των 7.000 φορτηγών αφορά το χειρότερο δυνατό σενάριο αλλά οι εικόνες των φορτηγών που συσσωρεύονται ήδη αυτές τις μέρες στους αυτοκινητόδρομους καθώς προσπαθούν να προσεγγίσουν το Ντόβερ δεν προκαλούν και μεγάλη αισιοδοξία.

Ειδικοί σε θέματα logistics και φορείς των εμπορικών λιμανιών εκτιμούν πως ότι τρεις παράγοντες- η πανδημία COVID-19, η χριστουγεννιάτικη ζήτηση και το Brexit- έχουν συμβάλλει στην δημιουργία μιας κατάστασης απίστευτης συμφόρησης σε ορισμένα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Trucks queue down the M20 for mile upon mile at the entrance of the Eurotunnel in Folkestone, as companies rush to stockpile as the deadline for a Brexit trade deal looms.

— Sky News (@SkyNews) December 18, 2020