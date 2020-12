Προβληματισμός στη Βρετανία : Στέλεχος του ιού μεταδίδεται ταχύτερα – Έρχονται νέα μέτρα

A British government health information advertisement highlighting new restrictions amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19) is seen in London, Britain, December 19, 2020. REUTERS/Toby Melville

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον συζήτησε με κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησής του, μέσω τηλεδιάσκεψης, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν επειγόντως, αφότου επιβεβαιώθηκε ότι ένα νέο στέλεχος του ιού Covid-19 θα μπορούσε να μεταδίδεται ταχύτερα και να έχει οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων. Ο επικεφαλής των υγειονομικών αρχών της Αγγλίας Κρις Ουίτι δήλωσε πως αν και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποδείξεις ότι η παραλλαγή του νέου κοροναϊού έχει προκαλέσει ένα υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας ή έχει επηρεάσει τα εμβόλια, βρίσκονται σε εξέλιξη επείγουσες έρευνες για να επιβεβαιωθεί ή όχι αυτό. Κορωνοϊός : Η κατανομή των 916 κρουσμάτων – Κάτω από 200 στη Θεσσαλονίκη «Έχουμε προειδοποιήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και συνεχίζουμε να αναλύουμε τα διαθέσιμα δεδομένα για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας», επισήμανε σε μια ανακοίνωσε ο Ουίτι. «… Η Συμβουλευτική Ομάδα Νέων και Αναδυόμενων Απειλών από Αναπνευστικούς Ιούς (NERVTAG) θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι το νέο στέλεχος μπορεί να διασπείρεται ταχύτερα», είπε επίσης. Νέα μεταδοτική παραλλαγή του ιού Η κυβέρνηση γνωστοποίησε τη Δευτέρα πως η αύξηση στα κρούσματα στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία ενδέχεται να συνδέεται σε μια νέα, πιο μεταδοτική παραλλαγή του ιού. Περίπου στις 18.00 ώρα Ελλάδας ο Τζόνσον θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου με τον Ουίτι και τον επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλο της κυβέρνησης, εν μέσω συστάσεων να ανακοινώσει νέα επείγοντα μέτρα επιχειρώντας να αναχαιτίσει την αύξηση των κρουσμάτων που προκαλεί η νέα μετάλλαξη της Covid-19. Χθες, η χώρα κατέγραψε 28.507 νέα κρούσματα COVID-19 και 489 θανάτους, με τον δείκτη R να υπολογίζεται μεταξύ 1,1 και 1,2, κάτι που σημαίνει πως ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται ταχέως. Στο τρίτο επίπεδο επικινδυνότητας το Λονδίνο Ο Τζόνσον είπε χθες πως ελπίζει ότι η Αγγλία δεν θα χρειαστεί να εισέλθει σε ένα τρίτο λοκντάουν μετά τα Χριστούγεννα, όμως οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι χρειάζεται επείγουσα δράση για να περιοριστεί ο ιός. Μεγάλο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων το Λονδίνο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο ενός συστήματος τριών βαθμίδων περιορισμών με στόχο να σταματήσει η διασπορά. Η εφημερίδα Daily Telegraph έγραψε πως οι υπουργοί ενδέχεται να ανακοινώσουν τώρα περιορισμούς στα ταξίδια μεταξύ της νοτιοανατολικής Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, και της υπόλοιπης χώρας. «Το να αποτύχουμε να ενεργήσουμε αποφασιστικά τώρα, θα σημάνει μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Πρέπει να συνεχίσουμε να διερωτόμαστε εάν κάνουμε αρκετά, εάν ενεργούμε αρκετά γρήγορα», επισήμανε ο Τζέρεμι Φάραρ, διευθυντής του Wellcome Trust και μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας για Επείγουσες Περιστάσεις, με μήνυμά του στο Twitter. Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα σημειώνει πως το σύστημα των τριών βαθμίδων απέτυχε να αναχαιτίσει την εξάπλωση του ιού. «Είναι εμφανές εδώ και μερικές ημέρες πως ο ιός βρίσκεται και πάλι εκτός ελέγχου σε περιοχές της χώρας», τόνισε ο Τζόναθαν Άσγουορθ, ο εκπρόσωπος τύπου για θέματα υγείας των Εργατικών. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ