Δράσεις για την Πανδημία: Κάθε αγώνα τον κερδίζουμε σαν Μία Ομάδα

Η Kaizen Gaming είναι γνωστή για τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, αλλά και για την κοινωνική της ευαισθησία γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν από τις πρώτες εταιρείες που κινητοποιήθηκαν με το ξεκίνημα της πανδημίας και στήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας δωρίζοντας 250.000 μάσκες, σε περίοδο που η παγκόσμια ζήτηση είχε ξεπεράσει κάθε δυνατότητα προσφοράς. Τώρα, μπροστά στο δεύτερο αυτό κύμα της πανδημίας, η εταιρεία προχώρησε σε δωρεά ύψους 500.000 ευρώ για την αγορά 6 φορητών ΜΕΘ, μιας καινοτομίας που επιτρέπει τη μεταφορά και την τοποθέτησή τους σε όποιο σημείο της Ελλάδας υπάρχει ανάγκη.

«Ευχαριστώ την Kaizen Gaming – Stoiximan που για δεύτερη φορά ανταποκρίθηκε στις αυξημένες ανάγκες του ΕΣΥ, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης που βιώνουμε», σχολίασε για την πρωτοβουλία της Kaizen Gaming ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. «Από την πρώτη στιγμή, ο ιδιωτικός τομέας στηρίζει μέσω δωρεών τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

«Όσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα, τόσο πιο αυτονόητη θεωρούμε τη συμμετοχή μας στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kaizen Gaming, Γιώργος Δασκαλάκης. «Νιώθουμε την υποχρέωση να μοιραστούμε τις δυνάμεις μας για το κοινό καλό και είναι σαφές ότι ο καθένας από εμάς οφείλει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ώστε να στηρίξει τόσο τους ήρωες που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο φυσικά και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 800 συναδέλφους μου στην Kaizen που σε αυτή την τόσο δύσκολη για όλους μας περίοδο, δουλεύοντας σκληρά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία με τηλεργασία, έκαναν τη σημερινή μας κίνηση εφικτή. Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε ουσιαστικοί σύμμαχοι στον καθημερινό αγώνα των αρμόδιων φορέων. Αυτός ο αγώνας είναι ο πιο σημαντικός και οφείλουμε να συνεισφέρουμε όλοι, ο καθένας από τη θέση και τις δυνατότητές του».

Η κορυφαία εταιρεία GameTech στην Ελλάδα αναπτύσσεται διεθνώς, ανατρέπει το Brain Drain και στηρίζει για δεύτερη φορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας με δωρεά 500.000 ευρώ για φορητές ΜΕΘ

Μπορεί η μικρή ομάδα των ανθρώπων που ξεκίνησε το 2013 να στήνει μια διαδικτυακή startup αθλητικής ψυχαγωγίας να είχε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δύσκολα όμως θα μπορούσαν να φανταστούν που θα έφταναν μέσα σε λίγα μόνο χρόνια. Σήμερα η Kaizen Gaming (Stoiximan) είναι η κορυφαία εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες του κλάδου στην Ευρώπη, κατακτώντας την 31η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των δυνατών του κλάδου σύμφωνα με τη λίστα του EGR Power 50 για το 2019. Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έξι χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano. Ακολουθώντας μια βαθιά πελατοκεντρική προσέγγιση, διατηρεί περισσότερα από 400 χιλιάδες ενεργά μέλη, έκλεισε το 2019 με συνολικό κύκλο εργασιών 243 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη σημειώνει σημαντική διψήφια ανάπτυξη σε μια χρονιά που μεταξύ άλλων χαρακτηρίστηκε από την παύση των ζωντανών αθλητικών αγώνων σε όλο τον κόσμο.

Το Brain Gain είναι το δικό τους στοίχημα

Ένα φρέσκο και νεανικό περιβάλλον απασχολεί σήμερα περισσότερους από 800 επαγγελματίες υψηλού επιπέδου με μέσο όρο ηλικίας τα 32 έτη. Διαθέτοντας προοπτικές ανάπτυξης σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, καινοτομία όχι μόνο σε εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας (μεθοδολογία Agile Scrum), η Kaizen Gaming είναι ένας ζωντανός οργανισμός που προσφέρει στους ταλαντούχους νέους τη δυνατότητα διεθνούς καριέρας χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από τη χώρα. Αυτό το εγγενές πλεονέκτημα μαζί με το σοβαρό ζήτημα του Brain Drain και τις επιπτώσεις του οδήγησε στη δημιουργία της πρωτοβουλίας Try This At Home, ή αλλιώς στο ελκυστικό πακέτο αποδοχών και υποστήριξης που η εταιρεία προσφέρει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο στους Έλληνες του εξωτερικού που θα αποφασίσουν να επιστρέψουν και να εργαστούν σε αυτήν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει ήδη 30 brain gain stories στο ενεργητικό της.

Τεχνολογία για τον Άνθρωπο

Μια εταιρεία που αξιοποιεί Τεχνολογίες Αιχμής είναι η κατάλληλη για να απαντήσει στη σχέση που μπορεί να έχει η Τεχνολογία με τον Άνθρωπο. Η Kaizen Gaming αναζητά την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στις τεράστιες δυνατότητες που μας προσφέρει η σημερινή τεχνολογία και τις αναντικατάστατες, μοναδικές ανθρώπινες ιδιότητες. Παράδειγμα αυτού του υβριδικού μοντέλου είναι το πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει αναπτύξει σε συνεργασία με τη Microsoft, ώστε να εντοπίζει πιθανά μοτίβα προβληματικής συμπεριφοράς με ταχύτητα και ακρίβεια, ώστε να αναλάβουν οι εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι agents την επικοινωνία για να προσφέρουν τη στήριξη που μπορεί κάποιος να χρειάζεται. Η πρωτοβουλία αυτή βραβεύθηκε μάλιστα πρόσφατα στα EGR Marketing and Innovation Awards, τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση του κλάδου, με την προτροπή της κριτικής επιτροπής να «υιοθετηθεί από το σύνολο του κλάδου».