Η πολιτική είναι γένους θηλυκού και στην περίπτωση των ΗΠΑ οι γυναίκες έχουν την τιμητική τους, ειδικά μετά και την ανάδειξη της Καμάλα Χάρις στην αντιπροεδρία της υπερδύναμης υπό την προεδρία του νεοεκλεγέντος Τζο Μπάιντεν. Ανέκαθεν οι σύντροφοι των προέδρων ή των πρωθυπουργών είχαν την τιμητική τους, καθώς βρέθηκαν πολλές φορές στο προσκήνιο ή διαδραμάτιζαν παρασκηνιακά σημαντικό ρόλο σε διάφορες αποφάσεις. Η κλασική ρήση είναι ότι «πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα κρύβεται μια ισχυρή γυναίκα» και αυτό επιβεβαιώνεται και στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Και αυτό διότι πολλές φορές μεγάλοι πολιτικοί άρρενες χρειάστηκαν να καταφύγουν στη βοήθεια και στη στήριξη των γυναικών τους, οι οποίες με πιο καθαρό μυαλό έδιναν τις κατάλληλες συμβουλές.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που σε έναν κεντρικό ρόλο, όπως αυτός της αντιπροεδρίας των ΗΠΑ, θα βρίσκεται από τα τέλη Ιανουαρίου 2021 μια γυναίκα, η Κάμαλα Χάρις, μια ισχυρή προσωπικότητα που βρέθηκε στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες, αν και είχε σημαντική διαδρομή στο Δημοκρατικό Κόμμα; Αυτή την περίοδο η Κάμαλα Χάρις είναι το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο στην αμερικανική πολιτική σκηνή (και όχι μόνο), πολύ περισσότερο και από την πρώτη κυρία της χώρας πλέον, την Τζιλ Μπάιντεν, ή ακόμα και από την εκθαμβωτική Μελάνια Τραμπ, η οποία ετοιμάζεται να αποχωρήσει σιγά-σιγά από τον Λευκό Οίκο.

Οι πρωτιές της Κάμαλα

Η περίπτωση της Κάμαλα Χάρις διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν την αμερικανική πολιτική σκηνή ξεχωριστή και ενισχύει την εικόνα της υπερδύναμης ως χώρας των ευκαιριών. Η Χάρις έχει καταφέρει κάτι το μοναδικό, το οποίο εν πολλοίς οφείλεται όμως στον Τζο Μπάιντεν που την επέλεξε για την αντιπροεδρία: είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και μάλιστα η πρώτη Αφροαμερικανή, καθώς επίσης και η πρώτη με καταγωγή από την Ασία και την Καραϊβική που εκλέγεται σε αυτό το αξίωμα. Η Χάρις δεν είναι το πρόσωπο που συμβολίζει τον ριζοσπαστισμό στις ΗΠΑ, καθώς δεν ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, αν και είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται ως συντηρητική. Η δικηγόρος Χάρις στηρίζει τα δικαιώματα της LGBTIQ κοινότητας, γι’ αυτό και οι Ρεπουμπλικανοί τη θεωρούν αρκετά φιλελεύθερη, ενώ οι συνοδοιπόροι της στο Δημοκρατικό Κόμμα τη χαρακτηρίζουν κεντρώα.

Η Χάρις, η οποία αν και νομικός και αφιερωμένη στην επιστήμη της, έχει γράψει ακόμη και παιδικό βιβλίο με τίτλο «Superheroes Are Everywhere», θεωρεί την εκλογή της ως τη μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει δρόμους: «Μπορεί να είμαι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, αλλά δεν θα είμαι η τελευταία. Γιατί κάθε μικρό κορίτσι βλέπει ότι η χώρα αυτή είναι χώρα ευκαιριών» δήλωσε εμφατικά πριν από λίγες ημέρες από το Ντέλαγουερ, κατά την πανηγυρική εκδήλωση για τα επινίκια του Τζο Μπάιντεν. Η Κάμαλα Χάρις διέγραψε μια εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική σκηνή της χώρας, καθώς ήταν και η πρώτη αμερικανίδα γερουσιαστής με καταγωγή από τη Νότια Ασία και η δεύτερη αφροαμερικανή γυναίκα του Σώματος.

Ουδείς ξέρει τι θα γίνει με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις δικαστικές περιπέτειές του και εάν η Κάμαλα Χάρις θα τον «κυνηγήσει». Πάντως, ως περιφερειακή εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο και γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνιας είχε τη φήμη της «σκληρής» και άτεγκτης λειτουργού, ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούσαν τη βία μεταξύ συμμοριών, τη διακίνηση ναρκωτικών και τη σεξουαλική κακοποίηση. Εχει σημαντική επαγγελματική διαδρομή και είναι άξια θαυμασμού για την πορεία της, που ξεκίνησε με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ και στα Νομικά στο Κολέγιο Χέιστινγκς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο που δεν καταλαβαίνει από πιέσεις και αυτό έχει σχέση και με την ανεξάρτητη πορεία της ως εισαγγελέως. Μια σημαντική στιγμή στην πορεία της είναι και η αρνητική της στάση στην απαγόρευση του γάμου μεταξύ ομοφύλων στην Καλιφόρνια που συνέβαλε στην ακύρωση της συγκεκριμένης πρότασης. Στηρίζει την αποποινικοποίηση της κάνναβης, ενώ ερωτηθείσα σε ραδιοφωνική εκπομπή για το αν έχει καπνίσει μαριχουάνα είπε αστειευόμενη: «Με κοροϊδεύετε; Η μισή οικογένειά μου κατάγεται από την Τζαμάικα».

Βέβαια, μη φανταστεί κανείς ότι η νέα αντιπρόεδρος, της οποίας το πλήρες όνομα είναι Κάμαλα Ντέβις Χάρις (στα ινδικά το Κάμαλα σχετίζεται με τον λωτό και το Ντέβις με τη Μεγάλη Θεά) είχε ταπεινή καταγωγή. Το αντίθετο, ο τζαμαϊκανός πατέρας της ήταν καθηγητής Οικονομικών στο Στάνφορντ, ενώ η μητέρα της ήταν κόρη αξιωματούχου που αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της Ινδίας και εξέχουσα ερευνήτρια που ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Το ενδιαφέρον όμως είναι πως θα συγκατοικήσει με τον Τζο Μπάιντεν, με τον οποίο είχε έρθει σε κόντρα μέχρι πριν από έναν χρόνο, όταν συμμετείχε ακόμη στην κούρσα των Δημοκρατικών για την επιλογή του υποψηφίου του κόμματος για την προεδρία της χώρας – τελικά αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση τον Δεκέμβριο του 2019. Ο πολέμιός της όμως τελικά την επέλεξε για υποψήφια αντιπρόεδρο, καθώς διέκρινε ορθώς ότι είχε να κερδίσει από την ίδια, καθώς υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που δημόσια ζήτησαν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον απόηχο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ τον περασμένο Μάιο. Η κίνησή της αυτή έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της υποψηφιότητάς της, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Ακόμα και με το ντύσιμό της, το οποίο στις δημόσιες εμφανίσεις της είναι ακριβό και προσεγμένο, θέλει να δώσει μια διαφορετική εικόνα. Μετά την ανακοίνωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν έκανε την πρώτη της ομιλία ντυμένη στα λευκά. Και αυτό διότι τα λευκά ρούχα ήταν σήμα κατατεθέν για τις σουφραζέτες, δηλαδή για τις γυναίκες που αγωνίστηκαν πριν από έναν αιώνα για να κερδίσουν το δικαίωμα να ψηφίζουν.

Την ίδια στιγμή, η 56χρονη Χάρις είναι υπέρμαχος του θεσμού της οικογένειας και είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που βιώνει τον γάμο της εδώ και έξι χρόνια με τον σημαντικό δικηγόρο Ντάγκλας Εμχοφ και τα δύο παιδιά του από προηγούμενο γάμο με την κινηματογραφική παραγωγό Κέρστιν Εμχοφ. Μάλιστα, τα παιδιά του Εχμοφ, ο Κόουλ και η Ελα, τη φωνάζουν χαϊδευτικά «Momala» και ενθουσιάζονται όταν ετοιμάζει το κυριακάτικο τραπέζι μαγειρεύοντας η ίδια. Η σχέση της με τα παιδιά είναι άριστη, μάλιστα έγραψε σχετικά: «Τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα. Δεν ήθελα να μπω στη ζωή τους προσωρινά γιατί δεν ήθελα να τους απογοητεύσω. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την απογοήτευση ενός παιδιού».

Η στυλοβάτισσα Τζιλ

Με τα παιδιά όμως θα συνεχίσει να ασχολείται και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η Τζιλ Μπάιντεν, η οποία θα είναι η πρώτη σύζυγος αμερικανού προέδρου που θα εργάζεται. Η Τζιλ Μπάιντεν ήταν καθηγήτρια πλήρους απασχόλησης στο Κοινοτικό Κολέγιο της Βόρειας Βιρτζίνια και αυτό προτίθεται να συνεχίσει να κάνει. «Η διδασκαλία δεν είναι αυτό που κάνω. Είναι αυτό που είμαι» είχε πει προεκλογικά η καθηγήτρια Αγγλικών που έχει διδάξει σε πολλά δημόσια σχολεία στο Ντέλαγουερ, προς έκπληξη πολλών. «Η Τζιλ συνέχεια διορθώνει γραπτά. Κάτι που είναι αστείο, γιατί συνέχεια το ξεχνάω και της λέω: «Ω, έχεις μια κανονική δουλειά»» είχε πει η Μισέλ Ομπάμα για την Τζιλ Μπάιντεν, η οποία την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος ο σύζυγός της δεν ήθελε να ξέρει κανείς τη σχέση τους, ενώ ακόμα και όταν πήρε το διδακτορικό της χρησιμοποίησε το πατρικό της όνομα.

Η 69χρονη Τζιλ είναι ένα σημαντικό πρόσωπο για τον Τζο Μπάιντεν, τον οποίο, αν και αρνήθηκε τέσσερις φορές να τον παντρευτεί, τελικά όχι μόνο είναι αχώριστοι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί πιστό σύμβουλο και εμψυχωτή του σε πολύ δύσκολες ή απαιτητικές στιγμές της ζωής του. Οπως και η Κάμαλα Χάρις γνώρισε τον σύζυγό της σε ραντεβού «στα τυφλά», το ίδιο έγινε και με την Τζιλ και τον Τζο Μπάιντεν το 1975, όταν ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν χήρος και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μόλις τρία χρόνια νωρίτερα είχε χάσει τη σύζυγό του Νέιλια και την ενός έτους κορούλα τους Ναόμι σε τροχαίο. Ευτυχώς από τα συντρίμμια βγήκαν ζωντανά τα άλλα δύο του παιδιά, οι γιοι του Μπο και Χάντερ -το 2015 ο Μπο έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο βυθίζοντας ξανά στο πένθος τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος όμως παρά τα πολλά χτυπήματα της ζωής σηκώθηκε όρθιος.

Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην Τζιλ Μπάιντεν που είναι παντρεμένη τα τελευταία 43 χρόνια με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Βέβαια, για να φτάσουν στον γάμο χρειάστηκαν πολλά επεισόδια και η Τζιλ, που μετρούσε και εκείνη έναν ακόμη γάμο (παντρεύτηκε σε ηλικία 18 ετών και χώρισε πέντε χρόνια αργότερα), ήταν δύσκολη. «Ο Τζο συχνά λέει στον κόσμο ότι δεν συμφώνησα να τον παντρευτώ μέχρι την 5η φορά που μου έκανε πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή» είχε πει το χαρακτηριστικά στο συνέδριο των Δημοκρατικών.

Η Τζιλ είναι τα πάντα για τον Μπάιντεν, ο οποίος στη βιογραφία του με τίτλο «Promises to Keep: On Life and Politics» το 2007 έγραψε: «Μου έδωσε πίσω τη ζωή μου. Με έκανε να αρχίσω να πιστεύω πως η οικογένειά μου θα μπορούσε και πάλι να είναι ολοκληρωμένη». Πρόκειται για μια απλή, προσιτή και χαμηλών τόνων γυναίκα που σε τίποτα δεν θα θυμίζει τις τελευταίες συζύγους των προέδρων των ΗΠΑ και όπως έχει πει η εγγονή της: «Δεν είναι η μέση γιαγιά. Είναι η γιαγιά που ξυπνάει στις 5 το πρωί την παραμονή των Χριστουγέννων για να κάνει ποδήλατο».

Μελάνια υπ’ ατμόν

Στον αντίποδα, και ενώ η Τζιλ ετοιμάζεται για τον Λευκό Οίκο, μαζεύει τις βαλίτσες της η Μελάνια Τραμπ και το βασικό θέμα συζήτησης στις ΗΠΑ, εκτός από το εάν θα είναι ομαλή η διαδοχή στην προεδρία, είναι εάν θα ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τον απερχόμενο πρόεδρο.

Οπως επεισοδιακά ξεκίνησε η προεδρία Τραμπ σε σχέση με τη Μελάνια, πιθανότατα με τον ίδιο τρόπο τελειώνει. Πολλοί θυμούνται ότι η Μελάνια Τραμπ προκάλεσε ερωτηματικά όταν αποφάσισε να μη μετακομίσει στον Λευκό Οίκο αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2017. Αντ’ αυτού, προτίμησε να παραμείνει στη Νέα Υόρκη, στην πολυτελή κατοικία του ζευγαριού στον Trump Tower, μέχρι να τελειώσει η σχολική χρονιά του γιου τους Μπάρον.

Η ίδια παρέμενε σιωπηλή τις τελευταίες ημέρες και δεν είχε δώσει «σημεία ζωής». Μόλις την περασμένη Κυριακή έγραψε στο Twitter: «Ο αμερικανικός λαός αξίζει δίκαιες εκλογές. Κάθε νόμιμη – όχι παράνομη – ψήφος θα έπρεπε να μετρηθεί. Πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας με πλήρη διαφάνεια». Σε αυτή την παρέμβαση τον στηρίζει όσο λίγοι, αν και η ρήξη στον γάμο τους είναι δεδομένη, ενώ ξαναέρχονται στο φως οι αναφορές της πρώην συμβούλου της, της Στέφανι Γουίνστον Βόλκοφ, η οποία υποστήριξε ότι το ζεύγος Τραμπ κοιμόταν σε ξεχωριστά δωμάτια στον Λευκό Οίκο, κάνοντας λόγο για έναν «γάμο-συναλλαγή».

«Η Μελάνια μετρά κάθε λεπτό έως ότου ο Τραμπ βρεθεί εκτός του Οβάλ Γραφείου, ώστε να μπορεί να τον χωρίσει» δήλωσε η Ομαρόζα Μάνιγκολτ Νιούμαν, πρώην διευθύντρια επικοινωνίας για το γραφείο δημοσίων σχέσεων του Λευκού Οίκου την Κυριακή, προδιαγράφοντας το τέλος ενός 15ετούς γάμου με πολλά επεισόδια, αν και η Μελάνια έχει πει ότι ποτέ δεν τσακώνονται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, ο Μάικλ Κόεν, πρώην δικηγόρος του Τραμπ, είπε ότι δεν θα σοκαριστεί αν μετά τα Χριστούγεννα δεν γυρίσει στον Λευκό Οίκο για να τον… παραδώσει στον νικητή των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου Τζο Μπάιντεν. «Είναι χαμένος και τσακισμένος» διευκρίνισε. Το μέγα ζητούμενο είναι εάν χωρίσουν τι θα πει και τι θα γράψει η Μελάνια Τραμπ, εκτός εάν έχει υπογράψει «κώδικα σιωπής», ή αλλιώς σύμβαση εμπιστευτικότητας, όπως έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη δεύτερη σύζυγό του.

Σε αυτό το τρίγωνο των «γυναικών» – Κάμαλα, Τζιλ και Μελάνια – προστίθεται πλέον και ένα άλλο πρόσωπο, η κόρη του Μπάιντεν με τη δεύτερη σύζυγό του, η Ασλεϊ Μπάιντεν, και το ερώτημα είναι εάν θα είναι τόσο δυναμική όσο η Ιβάνκα Τραμπ. Η Ασλεϊ φαίνεται να μην έχει κοινά στοιχεία με την Ιβάνκα και προσανατολίζεται στο να συνεχίσει να ασχολείται με το κοινωνικό της έργο και όχι να είναι σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, όπως η κόρη του Τραμπ. «Το πάθος (σ.σ.: για την κοινωνική εργασία) ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία» είχε δηλώσει η Ασλεϊ το 2017 σε αμερικανικό περιοδικό: «Ο μπαμπάς μου είναι δημόσιος υπάλληλος διά βίου. Η μαμά μου ήταν δασκάλα δημοτικού σχολείου. Είναι στο DNA μου». Αλλα ήθη, έθιμα και συνήθειες για μια οικογένεια που μπαίνει στον Λευκό Οίκο με μεσοαστικές αντιλήψεις και χωρίς την έπαρση των προηγούμενων ενοίκων.