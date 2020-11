Σαουδική Αραβία : Έκρηξη σε νεκροταφείο – Πληροφορίες για Έλληνα τραυματία

Έκρηξη σημειώθηκε σε μη μουσουλμανικό νεκροταφείο στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένας Ελληνας aστυνομικός του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στη Τζέντα,

Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για τέσσερις τραυματίες, επικαλούμενο ελληνική κυβερνητική πηγή.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, κάποιος πέταξε μια χειροβομβίδα στην τελετή που γινόταν στο νεκροταφείο για την «Ημέρα Μνήμης», και υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην τελετή συμμετείχε και ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας.

