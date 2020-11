Η χώρα επιστρέφει επτά μήνες πίσω, στον «μαύρο» Μάρτιο. Tότε που συνέβη το πρώτο lockdown, πρωτόγνωρο αυτό σκηνικό όπου υποχρεωτικά οι Ελληνες έμειναν σπίτι τους.

Εστω και με κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως η υποχρεωτική μάσκα παντού και τα ανοικτά νηπιαγωγεία και δημοτικά, η υποχρεωτική καραντίνα αλλάζει και πάλι τις ζωές από τις 6 τα ξημερώματα και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να περιμένει να αρθούν στις 30 Νοεμβρίου τα περιοριστικά μέτρα, ειδικά αν η πανδημία δεν έχει κοπάσει.

Φυσικά όλα θα κριθούν από την πίεση που θα ασκηθεί στις ΜΕΘ και αν το ΕΣΥ θα αντέξει εκατοντάδες νοσούντες που θα χρήζουν νοσηλείας στις Εντατικές ή χειρότερα που θα πρέπει και να διασωληνωθούν.

Οι επιστήμονες θεωρούν δεδομένο ότι τα κρούσματα τις επόμενες ημέρες θα αυξηθούν, άλλωστε το χθεσινό ρεκόρ των 2.917 κρουσμάτων θεωρείται ότι θα σπάσει εύκολα και θα δούμε νούμερα πάνω από 3.000 ή και 4.000 ημερησίως.

Ο φόβος ακούει στο όνομα «διασωληνώσεις» μετά φυσικά από τους θανάτους, όπου χθες άγγιξαν τους 30. Ακόμη μεγαλύτερος φόβος είναι επίσης το γεγονός ότι σχεδόν 150 διασωληνωμένοι είναι ηλικίας 45-54 ετών. Εσπασε έτσι ο μύθος της ασθένειας των ηλικιωμένων και πλέον χτυπά και νέους και μεσήλικες.

Ετσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να ξεμπερδεύουμε εύκολα και θεωρείται σίγουρο ότι θα είμαστε για αρκετό καιρό κλεισμένοι σπίτια μας. Κάτι που ήδη επιβεβαιώνουν επιστήμονες.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Open έκανε την εκτίμηση πως αν τηρήσουμε με αυστηρότητα τα μέτρα του lockdown για την ανάσχεση της πανδημίας, θα αρχίσουμε να έχουμε αποτελέσματα μετά από 20 ημέρες αλλά δεν θα έχουμε «καθαρίσει».

“Εάν τα μέτρα τα εφαρμόσουμε όλοι, τότε τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά και μετά από 20 μέρες θα ξεκινήσει μια μείωση των κρουσμάτων”, τόνισε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πίστη πως όλα θα εφαρμοστούν όπως πρέπει και δεν θα δοθεί παράταση στους νέους περιορισμούς.

Όπως ανέφερε η Ματίνα Παγώνη: «Οι στιγμές για τους νοσοκομειακούς γιατρούς είναι δύσκολες και χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία, ηρεμία και όχι πανικός. Έτσι έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις στιγμές. Σκεφτόμαστε ότι το lockdown από το πρωί του Σαββάτου θα είναι καλύτερο για να μην πιεστεί παραπάνω το Σύστημα Υγείας. Εάν υπήρχε περαιτέρω πίεση δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει αύξηση κρουσμάτων και διασωληνώσεων τις τελευταίες μέρες. Απόψε υπάρχουν 187 διασωληνωμένοι και είχαμε 29 θανάτους. Είναι τραγικά νούμερα για την Ελλάδα. Δεν τα έχουμε ζήσει ξανά, όμως θα τα αντιμετωπίσουμε».

Στέλιος Πέτσας : Πότε θα αρθούν τα μέτρα

Ο δε κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας δήλωσε ότι άρση των μέτρων θα υπάρξει αν φτάσουμε στα κρούσματα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή 300 με 400.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η πρώτη εβδομάδα εφαρμογής των νέων μέτρων θα κρίνει τη διάρκεια του lockdown, δηλαδή αν τα κρούσματα κινηθούν περί τις 3.000 την επόμενη εβδομάδα, τότε είναι πιθανό η καραντίνα να λήξει στο τέλος του μήνα όπως και έχει αναγγελθεί.

Σε αντίθετη περίπτωση, και όσο τα κρούσματα συνεχίσουν να ξεπερνούν τα 3.000, η καραντίνα θα πάρει παράταση και μετά τις 10 Δεκεμβρίου.

Στο Μαξίμου υπάρχουν σκέψεις για άνοιγμα των σχολείων σε 10 ημέρες στην περίπτωση που τα κρούσματα σταθεροποιηθούν.

Προς το παρόν οι Ελληνες θα πρέπει να μάθουν ξανά να ζουν υπό καθεστώς καραντίνας και να προσαρμοστούν και στα νέα δεδομένα, όπως η μάσκα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από τα ξημερώματα του Σαββάτου και περιλαμβάνουν περιορισμούς στη λειτουργία των καταστημάτων –πλην όσων πωλούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τις μετακινήσεις και τη λειτουργία των σχολείων.

Σημειώνεται πως αναλυτικές λεπτομέρειες οι πολίτες μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επιστροφή του 13033 για τις μετακινήσεις

Όπως συνέβη και την άνοιξη, οι πολίτες που θα θέλουν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν λόγο για τη μετακίνησή τους αυτή.

Ειδικότερα, μετακινήσεις επιτρέπονται από και προς εργασία με σχετική βεβαίωση εργοδότη από την ΕΡΓΑΝΗ και για τους αυτοαπασχολούμενους, από τους ίδιους, ενώ για μετακίνηση από και προς το σχολείο, εκδίδεται έντυπο από τον διευθυντή του σχολείου. Για τους ανήλικους, η μετακίνηση θα γίνεται με την αποστολή του ειδικού αριθμού «4» στο 13033.

Μέσω μηνυμάτων στο 13033 θα γίνονται και οι υπόλοιπες μετακινήσεις, με τους αντίστοιχους κωδικούς για γιατρούς, δημόσιες υπηρεσίες, αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, μετάβαση σε κηδεία ή μετάβαση γονέων που τελούν σε διάσταση, και για σωματική άσκηση ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Ακόμα, υποχρεωτική θα είναι η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας για όσους έρχονται από το εξωτερικό, αλλά και όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Παράλληλα, θα υπάρχει απαγόρευση μετακινήσεων από νομό σε νομό, πέραν κάποιων εξαιρέσεων. Συγκεκριμένα θα επιτρέπεται η μετακίνηση για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία, επανένωση οικογενειών, επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας.

Ενισχυμένα μέτρα σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Το lockdown στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες θα συνοδευτεί με απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 έως τις 05:00.

Σε αυτό το διάστημα θα επιτρέπονται μετακινήσεις μόνο για:

Λόγους εργασίας [βεβαίωση τύπου Α του εργοδότη]

Λόγους υγείας [SMS – Επιλογή 1]

Ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS – Επιλογή 6]

Κλείνει το λιανεμπόριο

Η επιβολή γενικού lockdown κλείνει και την αγορά, με αρκετές οικονομικές δραστηριότητες να κατεβάζουν ρολά από το πρωί του Σαββάτου.

Όπως ανακοινώθηκε, από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου σε όλη την επικράτεια θα επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, ενώ για τις δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα, θα υπάρχουν περιορισμοί.

Θα επιτρέπεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων:

√ Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

√ Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

√ Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

√ Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)

√ Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ

√ Καθαριστήρια

√ Περίπτερα (24ώρο)

√ Φαρμακεία

√ Πρατήρια καυσίμων

√ Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

√ Pet shops

Ειδική περίπτωση αποτελούν τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τα κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με τους ιδιοκτήτες τους να κατεβάζουν ρολά από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Ποιες δραστηριότητες τίθενται σε αναστολή

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα των αναλυτικό κατάλογο των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναστέλλονται, διευκρινίζοντας πως όσες επιχειρήσεις έχουν πολλαπλές δραστηριότητες, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς τις δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον σχετικό πίνακα.

Παράλληλα, σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταξήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, ενώ σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

Αναλυτικά:

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.19

2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.41

3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών/ΚΑΔ 47.42

4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.43

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.51

6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.52

7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.53

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.54

9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.59

10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.61

11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ ΚΑΔ 47.62.63

12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.63

13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.64

14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.65

15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.71

16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.72

17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.75

18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.76

19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.77

20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), το καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες/ΚΑΔ 47.78

21. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.79

22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.82

23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.89

24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή

25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.

26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.

27. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.

28. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ ΚΑΔ 56.30.

29. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.14.

30. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 71.20.14), εξαιρουμένων αποκλειστικά των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

31. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/ΚΑΔ 77.21

32. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22

33. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/ΚΑΔ 77.29

34. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13

35. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 77.39.19.03.

36. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.

37. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.)/ΚΑΔ 79.90.39.

38. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/ΚΑΔ 82.30.

39. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση /ΚΑΔ 85.51.

40. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση /ΚΑΔ 85.52.

41. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/85.53.

42. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση/85.59.

43. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους/88.10.11

44. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων/88.10.12

45. Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) /88.91.1

46. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.

47. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.02.

48. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.

49. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.

50. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.

51. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.

52. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.

53. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/ΚΑΔ 91.01.

54. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.

55. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών /ΚΑΔ 91.03.

56. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) /ΚΑΔ 92.00

57. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α΄ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague 1), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες /ΚΑΔ 93.11.

58. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague 1) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.

59. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13. εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)/ ΚΑΔ 9319.

60. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.

61. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας/ΚΑΔ 93.29.

62. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.

63. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02

64. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία/ΚΑΔ 96.04

65. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/ΚΑΔ 96.09.19.06.

66. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 96.09.19.08

67. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.19.09

68. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.

69. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/ ΚΑΔ 96.09.19.16

70. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17

71. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων

Κλείνουν γυμνάσια και λύκεια

Ένα από τα διαφορετικά μέτρα που θα ισχύσει σε αυτό το lockdown σε σύγκριση με το προηγούμενο είναι η λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, θα παραμείνουν ανοιχτά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, ενώ τα γυμνάσια και τα λύκεια θα συνεχίσουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται πως και τα πανεπιστήμια πραγματοποιούν μαθήματα μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες.