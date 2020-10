Ασθενής σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σάμου από τον σεισμογόνο χώρο που προκάλεσε τον φονικό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε στις 03:40 σήμερα Σάββατο και το επίκεντρό της εντοπίστηκε σε απόσταση 31 χιλιομέτρων δυτικά- βορειοδυτικά της Σάμου, ή 245 χιλιομέτρων ανατολικά της Αθήνας.

Εικόνα gein.noa.gr

Στη Σάμο, δύο μαθητές έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από τοίχο που κατέρρευσε, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Στην Τουρκία, ο πιο πρόσφατος απολογισμός της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών έκανε λόγο για 24 νεκρούς.

#BREAKING Death toll rises to 24 in quake in Izmir, says Turkish Disaster Management Agency

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 31, 2020