ΠΑΕ Ολυμπιακός : Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα για τον σεισμό που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) στη Σάμο και τη Σμύρνη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού επισημαίνοντας πως οι προσευχές τους είναι προς όσους έχουν πληγεί.

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας σε όσους έχουν πληγεί».

Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας με όσους έχουν πληγεί. / Our deepest condolences to the families of victims following the catastrophic #earthquake. Our thoughts and prayers go to those who suffered loss.

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) October 30, 2020