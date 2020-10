Σεισμός : Αγωνία στη Σάμο – Μεγάλες καταστροφές στη Σμύρνη

Ηταν ελάχιστα λεπτά πριν από τις 2 όταν επί 15- 20 δευτερόλεπτα ταρακουνήθηκε όλη η Ελλάδα από τον πολύ ισχυρό σεισμό 6.7 Ρίχτερ που χτύπησε 19 χιλιόμετρα από τη Σάμο.

Ενας σεισμός που δείχνει να προκαλεί μεγάλη τραγωδία στη γειτονική Τουρκία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σμύρνης, όπου οι καταστροφές είναι μεγάλες και εκφράζονται φόβοι για νεκρούς κάτω από τα διαλυμένα κτίρια.

LIVE : Σεισμός ανοιχτά της Σάμου – Συνεχής ενημέρωση

O σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και την Αττική η οποία «χόρευε» στους ρυθμούς του Εγκέλαδου. Φαίνεται να ήταν ο κύριος σεισμός αλλά οι επιστήμονες λένε ότι θα υπάρξουν πολλοί μετασεισμοί.

Κάτοικος του νησιού μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι την ώρα του σπιτιού έσπαγαν γυαλικά, καθρέφτες, ενώ σύμφωνα με τον Γιώργο Αυτιά ο οποίος κατάγεται από τη Σάμο και μίλησε με ανθρώπους από το νησί έχει καταρρεύσει κομμάτι της εκκλησίας στο Καρλόβασι.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν σοβαρές ζημιές σε παλιά κτίρια, σπίτια του νησιού, τονίζοντας ωστόσο ότι το νησί έχει πολλά νέα κτίρια τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κάποιους μικροτραυματισμούς κατοίκων, έξι το σύνολο, κυρίως στο λιμάνι.

Κτίρια υπέστησαν ζημιές, αλλά όχι σε σημείο που να υπάρχουν πολλοί τραυματίες από κόσμο που βρισκόταν εκεί. Ανάστατοι οι κάτοικοι είναι στους δρόμους από το μεσημέρι ενώ το γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες από τη θάλασσα που φούσκωσε και υπήρχαν φόβοι για τσουνάμι.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Συνολάκης, που ανέπτυξε το παγκόσμιο μοντέλο προσομοίωσης για τσουνάμι, μιλώντας στο protothema.gr, έκανε λόγο για ένα τσουνάμι μικρής ισχύος.

«Αυτό που είδαμε ήταν ένα τσουνάμι αντίστοιχο με αυτό που είχε χτυπησει την Κω και αυτό που σκεφτόμαστε είναι αν μετά τον σεισμό δημιουργήθηκε αυτό που λέμε υποθαλάσσια κατολίσθηση».

Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώθηκε ότι κλειστό είναι το αεροδρόμιο Σάμου μέχρι τις 17:00 για αξιολόγηση ζημιών ενώ άνδρες της ΕΜΑΚ μεταβαίνουν με σούπερ Πούμα στο νησί για παν ενδεχόμενο.

Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας & ΕΚΑΒ σε Σαμό & Ικαρία βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Μεταβαίνουν άμεσα στη Σάμο διασώστες του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ και ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροιλός.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκκα, στην περιοχή του επικέντρου υπάρχει γνωστό ρήγμα. Μίλησε μάλιστα για το ενδεχόμενο να υπάρξει «μικρό τσουνάμι». Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο αναβάθμισε τον σεισμό στα 6.9 Ρίχτερ.Μάλιστα, στις 14.15 η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Σάμου και των γύρω νησιών στο οποίο συμβούλευε να μείνουν μακριά από τις ακτές λόγω κινδύνου υψηλού κυματισμού.

Τραγική είναι η κατάσταση στη Σμύρνη καθώς όλα δείχνουν ότι θα υπάρχουν θύματα. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πόλη και κόσμος ψάχνει τους δικούς του ανθρώπους.

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

Many #Izmir buildings have collapsed. 2020 is a year of human-caused disasters. Never call an event like this a natural disaster. Enforcement of building codes in Turkey is notoriously weak and corrupt; a large earthquake in Istanbul could easily kill 500,000. #earthquake https://t.co/fNj1mrYjjK

— healthy policies (@health_data) October 30, 2020