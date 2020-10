Αμερικανικά ΜΜΕ: Σχέδιο απόπειρας δολοφονίας κατά του Τζο Μπάιντεν

Ενας άνδρας συνελήφθη με κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας κατά του υποψηφίου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδει το TMZ και η Daily Mail, το FBI, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, συνέλαβε έναν άνδρα στη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Αλεξάντερ Τρίσμαν, με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας κατά του Μπάιντεν.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος τον Μάιο είχε συλληφθεί για παιδική πορνογραφία, μέσω των social media, όπου ρωτούσε τους διαδικτυακούς φίλους του αν θα έπρεπε να δολοφονήσει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

Αφού τέθηκε άμεσα σε παρακολούθηση, οι Αρχές διαπίστωσαν πως σχεδίαζε να ταξιδέψει σε τοποθεσία μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του Μπάιντεν. Σημειώνεται, μάλιστα, πως όταν έγινε έφοδος στο σπίτι του βρέθηκε μια λίστα με συγκεκριμένες αναφορές (σε έγγραφα) και κυκλωμένη τη λέξη «εκτέλεση». Επίσης, στο σπίτι του 19χρονου Treisman βρέθηκε ένα βαν γεμάτο όπλα και εκρηκτικά, το οποίο πιθανότατα θα παγίδευε σε σημείο που θα περνούσε η πομπή του Μπάιντεν.

