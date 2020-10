Ελληνοτουρκικά : Κρίσιμες οι επόμενες ώρες με το Oruc Reis

Από τον μηχανισμό εκτόνωσης της έντασης και τις διερευνητικές που επρόκειτο να επαναληφθούν ώστε να εξευρεθούν σημεία επαφής ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, με συνοπτικές διαδικασίες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επέστρεψαν -με υπαιτιότητα της Τουρκίας- σε κλιμάκωση, με αναλυτές να επισημαίνουν πως η αποστολή του Oruc Reis για έρευνες νοτίως του Καστελλορίζου είναι πιο απειλητική από ποτέ.

Μάλιστα, το γεγονός πως η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις επίμονες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας ώστε Αθήνα και Άγκυρα να καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων δείχνει την περιφρόνηση με την οποία αντιμετωπίζει ο Ερντογάν τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες προσδοκούσαν σε κινήσεις αποφόρτισης της κατάστασης.

Η στάση του «σουλτάνου» επιβεβαιώνει ότι, όχι μόνο αποτελεί επιδίωξη και επιλογή του η αντιπαράθεση με την Ελλάδα, αλλά πρακτικά αδιαφορεί για την Ευρώπη παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πως υπάρχουν -έστω και μακρινά- σενάρια για κυρώσεις.

Η Άγκυρα πατά πάνω σε αυτή τη συνθήκη και επιχειρεί να δημιουργήσει μια τετελεσμένη κατάσταση, βάσει της οποίας δεν θα επιτρέπεται στην Αθήνα να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της είτε με την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είτε με το να εκμηδενίσει την ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Στην ουσία, αν η Τουρκία πραγματοποιήσει έρευνες στα 6,5 ναυτικά μίλια από το Καστελλόριζο -σχέδιο που περιλαμβάνεται στην παράνομη NAVTEX- αυτό σημαίνει μηδενισμός της δυνατότητας της Ελλάδας να έχει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ πέραν των 6 μιλίων, κάτι που αποτελεί επίσημη τουρκική θέση.

Το κρίσιμο ζήτημα επομένως είναι μέχρι πού θα φτάσει το Oruc Reis και αν τελικά θα παραβιάσει τα 6-12 ναυτικά μίλια του Καστελλορίζου, όπου είναι η «κόκκινη» γραμμή για την Αθήνα.

Το απόγευμα της Τρίτης, όπως μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ στο πλαίσιο του προπαγανδιστικού μηχανισμού, το τουρκικό ερευνητικό έπλεε στα 22-25 ναυτικά μίλια από το Καστελλόριζο, εντός των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία.

Μάλιστα, τα ίδια μέσα μετέδωσαν πως έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πόντισης καλωδίων με σκοπό να προχωρήσει σε έρευνες, με την Αθήνα πάντως να διαψεύδει τις πληροφορίες.

Σε κάθε περίπτωση, η πόντιση καλωδίων δεν συνεπάγεται και την έναρξη ερευνών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από διπλωματικές πηγές, ερευνάται αν η χαμηλή ταχύτητα του πλοίου συνδέεται και με την πόντιση καλωδίων, ενώ ερευνάται και αν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή επιτρέπουν στους Τούρκους να ξεκινήσουν έρευνες.

Πάντως, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστός ο προορισμός του Oruc Reis στην περιοχή σήμανε συναγερμός με ελληνικά πλοία και υποβρύχια να το παρακολουθούν διακριτικά, ενώ ταυτόχρονα σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς θα διαφανεί αν η Άγκυρα προτίθεται να τραβήξει το σχοινί στα άκρα ή αν θα επιδοθεί σε πόλεμο νεύρων κατά της Αθήνας με το Oruc Reis να «κόβει βόλτες» στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε μια προσπάθεια να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού και να εκβιάσει Ευρωπαϊκή Ένωση – Ελλάδα.

Σε διπλωματικό επίπεδο πάντως, η Άγκυρα -κάνοντας το άσπρο μαύρο- επιχειρεί να επιρρίψει στην Αθήνα την ευθύνη για το διαφαινόμενο ναυάγιο των διερευνητικών επαφών.

Πιο συγκεκριμένα, σε αρχείο έξι σελίδων με τίτλο: «Τα βήματα κλιμάκωσης της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος από τις 12 Σεπτεμβρίου» και σχετικές φωτογραφίες, η Τουρκία δίνει τη δική της εξήγηση για τους λόγους κλιμάκωσης, επιχειρώντας να «δικαιολογήσει» τη νέα έξοδο του σεισμογραφικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis.

Mάλιστα, στον λογαριασμό του στο Τwitter, το ΥΠΕΞ της Τουρκίας έχει επισυνάψει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service), τον Ζοζέπ Μπορέλ, τον Σαρλ Μισέλ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στο έγγραφο, η Άγκυρα μεταξύ άλλων επικαλείται:

1.Τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ελλάδας – ΗΠΑ μεταξύ 14 και 18 Σεπτεμβρίου στη Θράκη όπου ζει η «τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα».

2. Τη NAVTEX που εξέδωσε στις 15 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα για στρατιωτικές ασκήσεις στη Χίο «η οποία τελεί υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης» και στις ανάλογες ασκήσεις στη Λήμνο που «επίσης τελεί υπό το ίδιο καθεστώς».

3. Το τουρκικό ΥΠΕΞ εγκαλεί ακόμη την Ελλάδα για εναέριες ασκήσεις σε Χίο, Κω και Ρόδο και στην εκδοθείσα NOTAM μεταξύ 27ης και 2ας Οκτωβρίου που «επίσης επηρέασε την ελευθερία της αεροπλοΐας».

4. Η Άγκυρα διαμαρτύρεται επίσης για τις χρονικά παρατεταμένες και γεωγραφικά εκτεταμένες NAVTEX που εκδίδει η Ελλάδα στο Αιγαίο, παραθέτοντας «παραδείγματα».

5. Επίσης το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι πέραν των παραβιάσεων των «αποστρατιωτικοποιημένων» ζωνών, η Ελλάδα παραβιάζει και το διμερές moratorium του 1988 ορίζοντας δύο ξεχωριστές ασκήσεις για την 29η Οκτωβρίου που είναι η Εθνική Εορτή της Τουρκίας, κάτι που προκάλεσε όπως αναφέρουν την αντίστοιχη απάντηση της Αγκυρας για την 28η Οκτωβρίου.

6. Τέλος, το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα και για την πρόσφατη NOTAM μεταξύ 13 και 18 Οκτωβρίου επειδή καλύπτει την περιοχή δραστηριοτήτων του Oruc Reis, ενώ διαμαρτύρεται και για τις πληροφορίες που θέλουν την Ελλάδα να προμηθεύεται UAV από το Ισραήλ για χρήση στην περιοχή.

Escalatory Steps of Greece in the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea since 12 September 2020.@StateDept @eu_eeas @JosepBorrellF@eucopresident@eucouncilhttps://t.co/qdbWwPjMfG

— Turkish MFA (@MFATurkey) October 13, 2020