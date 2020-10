Ελληνική αντί Navtex για τη νέα τουρκική πρόκληση με το Oruc Reis

Mε την έκδοση αντί-Navtex απαντά η Ελλάδα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας η οποία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής αποφάσισε να βγάλει ξανά το Oruc Reis για έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Η αντί-Navtex που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνει ότι η τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελλόριζου «αφορά παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική αναγγελλία τονίζοντας πως η τουρκική Navtex FA06-1262/20 εκδόθηκε από σταθμό (σ.σ. της Αττάλειας) που δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιοχή του Καστελλόριζου. Στην περιοχή αυτή αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Υπηρεσία, σημειώνεται.

Ακόμη ο σταθμός του Ηρακλείου διαμηνύει ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και επισημαίνεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου είναι ο αρμόδιος για την έκδοση ναυτικών αγγελιών σ’ αυτή την θαλάσσια περιοχή. Καλούνται δε όλοι οι ναυτικοί να αγνοήσουν την τουρκική αναγγελία.

Η ελληνική αντί-Navtex

ZCZC HA79

112335 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

NNNN

Στον αέρα ο ελληνοτουρκικός διάλογος

Από μια κλωστή κρέμεται το μέλλον του ελληνοτουρκικού διαλόγου μετά τη νέα κίνηση κλιμάκωσης της έντασης στην οποία προχώρησε η Άγκυρα με την απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν να βγάλει και πάλι το Oruc Reis για έρευνες νοτίως του Καστελλόριζου.

Η αιφνιδιαστική κίνηση της Τουρκίας ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε υποσχεθεί στο Νίκο Δένδια ότι η χώρα του θα προτείνει ημερομηνία διερευνητικών, και μόλις 48 ώρες πριν από την επίσκεψη του γερμανού υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας στην Άγκυρα, με σκοπό την επιτάχυνση των επαφών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Η Navtex που εξέδωσε η Τουρκία δημιουργεί νέα δεδομένα στις διερευνητικές επαφές καθώς η κυβέρνηση Ερντογάν εμφανίζεται ασυνεπείς ως προς τις δηλώσεις που είχε κάνει ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν στις 19 Σεπτεμβρίου ότι είναι ανοικτός σε διάλογο, και δείχνει πως αγνοεί τις προειδοποιήσεις της τελευταίας Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που ζήτησε από την Τουρκία να απέχει από ενέργειες που θα δυναμιτίσουν το κλίμα.

Ποια περιοχή αφορά η τουρκική Navtex

Σύμφωνα με τη νέα Navtex που εκδόθηκε από την Αττάλεια το Oruc Reis θα πλέει από σήμερα και για τις επόμενες δέκα ημέρες (έως τις 22 Οκτωβρίου) στην Ανατολική Μεσόγειο, σε περιοχή κοντά στο Καστελλόριζο, συνεχίζοντας τις έρευνες στην περιοχή. Το Oruc Reis θα συνοδεύουν τα πλοία Ataman και Cengiz Han.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah αναφέρει πως το Oruc Reis θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας τις έρευνες στην περιοχή, ενώ μέχρι αργά χθες το βράδυ το ερευνητικό πλοίο δεν είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Αττάλειας.

Οι συντεταγμένες της τουρκικής Navtex:

Μπαράζ προκλήσεων

Η αιφνιδιαστική κίνηση της Τουρκίας με το Oruc Reis δεν είναι η μοναδική που ναρκοθετεί την επανέναρξη διαλόγου με την Ελλάδα. Ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να ανοίξει την παραλία των Βαρωσίων στα Κατεχόμενα με στόχο να δημιουργήσει εκεί ένα «Λας Βέγκας της Μεσογείου».

Η απόφασή του αυτή αγνοεί τη δέσμευση έναντι της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και παραβιάζει επιδεικτικά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το σχετικό ψήφισμα του οποίου άλλωστε η Τουρκία επιχείρησε να μπλοκάρει την περασμένη Παρασκευή.

Η επιστροφή της Άγκυρας στην επιθετική πολιτική φαίνεται και από τις τελευταίες δηλώσεις του ίδιου του Ενρτογάν ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα απόλυτης αδιαλλαξίας λέγοντας ότι «η Τουρκία, στην υπόθεση του Αιγαίου και της Μεσογείου, δεν θα υποχωρήσει με τίποτα», ενώ την Πέμπτη, στην Μπρατισλάβα, ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στοχοποίησε στην παρέμβασή του εκ νέου το Καστελλόριζο και υποστήριξε ότι οι θέσεις της Ελλάδας είναι μαξιμαλιστικές. Ταυτόχρονα, η Τουρκία έχει προαναγγείλει με νέες παράνομες NAVTEX στρατιωτικές ασκήσεις στην καρδιά του Αιγαίου ανήμερα της εθνικής μας επετείου, την 28η Οκτωβρίου, παραβιάζοντας ό,τι έχει συμφωνηθεί στο παρελθόν για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.