Αντι-NAVTEX από την Τουρκία: Επιμένει στην αποστρατιωτικοποίηση της Χίου

Ακάθεκτη συνεχίζει η Τουρκία τη στρατηγική που έχει χαράξει στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τη συμφωνία για έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα.

Τη στιγμή που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ανακοίνωσε σήμερα πως οι διερευνητικές αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τα μέσα Οκτωβρίου, η Άγκυρα προχωρά σε αντι-NAVTEX με αφορμή ελληνικές ασκήσεις ανοιχτά της Χίου, επικαλούμενη το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο νησί, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης.

Η νέα αντι-NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1260/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-10-2020 15:22)

TURNHOS N/W : 1260/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA20-217/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 162200Z OCT 20.

NAVTEX για την Κυπριακή ΑΟΖ

Υπενθυμίζεται πως μία ημέρα νωρίτερα, οι Τούρκοι εξέδωσαν NAVTEX και για έρευνες εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.

Η NAVTEX αφορά σεισμικές έρευνες από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Barbaros στην Κυπριακή ΑΟΖ από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα στα οικόπεδα 6 και 7, στη θέση που βρίσκονταν πριν το γεωτρύπανο Yavuz αλλά αποσύρθηκε σε λιμάνι της Τουρκίας.

Το Barbaros θα συνοδεύεται από τα τουρκικά πολεμικά πλοία «Tanux 1» και «Apollo Moon».

Σημειώνεται πως η Τουρκία αμφισβητεί εδώ και δεκαετίες το δικαίωμα παρουσίας αμυντικών δυνάμεων πάνω στα νησιά του Αιγαίου, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για παραβίαση των σχετικών συνθηκών. Ωστόσο, η επιμονή της αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία τώρα, ενόψει μάλιστα και της έναρξης των διερευνητικών επαφών.

Η γείτονα θεωρεί ότι έχει ισχυρή νομικά θέση και με αυτό τον τρόπο μπορεί να «στριμώξει» την Ελλάδα, αποκρούοντας τις κατηγορίες ότι είναι η πλευρά που δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες. Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Άγκυρα ενδέχεται να πιέσει ζητώντας την παραπομπή της υπόθεσης αυτής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ενώ η Αθήνα δηλώνει ρητά ότι η Χάγη πρέπει να είναι η κατάληξη της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.