Η ιστορία της Ελευθερίας είναι απλά φανταστική

H Ελευθερία αντιμετωπίζει με θάρρος μια σπάνια ασθένεια. Κατάφερε, με τη βοήθεια του Μάριου, δρομέα υπεραποστάσεων, να κάνει ένα όνειρό της πραγματικότητα: Να ανέβει στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, στον Όλυμπο. Η Ελευθερία είναι μόλις 22 χρονών, με καταγωγή από τη Δράμα, σπουδάζει Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, χωρίς όμως να είναι αξεπέραστα ακόμα και για ανάβαση στην κορυφή του Ολύμπου, όταν υπάρχει θέληση, θέληση για ζωή. Ο Μάριος Γιαννάκου πάτησε την κορυφή του Ολύμπου (Μύτικας) στα 2.917 μέτρα μεταφέροντας την 22χρονη, κάνοντας έτσι τον ωραιότερο αγώνα ζωής. Μια ιστορία που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός είναι, απλά, «φανταστική».

Ο ήλιος, το σύννεφο και η Microsoft

Μια φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια ανάρτηση του οικονομικού συμβούλου του Αλέξη Πατέλη, με το ίδιο περιεχόμενο με προβλημάτισε: «We have the sun, now we also have the Cloud», είπε ο Πρωθυπουργός και ανάρτησε ο κ. Πατέλης. Εντάξει με τον ήλιο, το καταλαβαίνω, αφού όντως τον έχουμε άπλετο εδώ στην Ελλάδα, αλλά με το σύννεφο τι γίνεται; Τι άραγε εννοούν; Οι φράσεις αυτές ειπώθηκαν κατά την παρουσίαση της επένδυσης του 1 δισ. ευρώ της Microsoft και έχουν τη σημασία τους. Καθότι λέγονται στο πλαίσιο του προγράμματος στρατηγικής συνεργασίας #GrforGrowth και όπως είπε ο Πρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ είναι η μεγαλύτερη επένδυση στα 28 χρόνια της εταιρίας του στην Ελλάδα.

Ψηφιακή μετανάστευση

Έτσι η χώρα μας καθίσταται κόμβος του παγκόσμιου cloud (υπολογιστικού «νέφους»), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Έτσι παρά τα σύννεφα της πανδημίας φτάσαμε σε μια καινούργια επένδυση, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε. Αλλά τι σημαίνει αυτό; Προτού σας πω, σας αναφέρω τι έγινε, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, σε ορισμένες πολυεθνικές εταιρίες στην περίοδο του lockdown. Με τη μέθοδο της τηλεργασίας έστειλαν εργαζόμενους τους σε διάφορες περιοχές κυρίως σε νησιά που δεν είχαν πληγεί από τον κορωνοϊό. Σε ασφαλείς δηλαδή προορισμούς, για να εργασθούν εκεί. Κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα, όπως τότε είχε εισηγηθεί στην κυβέρνηση ο Ηλίας Μόσιαλος.

Τώρα με την επένδυση της Microsoft μπορεί αυτό αν επιτευχθεί, να υπάρξει, όπως μου είπε και ο κ. Πατέλης η «ψηφιακή μετανάστευση», ακόμα και να αξιοποιήσουμε το Brexit με την εγκατάσταση βρετανικών εταιριών στην χώρα μας. Προϋπόθεση; Να υπάρξει ταχύτητα στο Διαδίκτυο (που θα αποκτηθεί) και ασφάλεια που η χώρα μας διαθέτει. Για σκεφτείτε πόσες εταιρίες θα μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα δημιουργώντας στην χώρα μας μια περιφερειακή έδρα και οι υπάλληλοί της να εργάζονται με ασφάλεια από νησιά ή από την ηλιόλουστη Αθήνα;

Πόσο κοστίζουν οι παρελάσεις

Με την πανδημία να εξαπλώνεται ραγδαία στη χώρα, η κυβέρνηση αποφάσισε τη λήψη νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φονικής πανδημίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα πραγματοποιηθούν οι μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις στις 28 Οκτωβρίου. Η εν λόγω είδηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media από χρήστες που διαφωνούν με αυτήν την απόφαση. Φυσικά, το twitter δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχο, στις εξελίξεις. Άλλοι με θυμό και άλλοι με ειρωνεία έσπευσαν να σχολιάσουν το γεγονός στα social media το #28η Οκτωβρίου βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των ελληνικών trends.

Την αναστολή των παρελάσεων σχολίασε με χιούμορ και ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας: «Τελικά τις παρελάσεις δεν τις κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ όπως ήθελε το κόμμα της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, τις κατάργησε ο κορωνοϊός». Εκείνο που πιθανόν να μην ξέρετε είναι πόσο στοιχίζουν οι παρελάσεις. Ότι για παράδειγμα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου που γίνεται στην Αθήνα στοιχίζει περισσότερα απ΄ό,τι στοιχίζει η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Στοιχεία για τα οικονομικά των παρελάσεων υπάρχουν μόνον στη Βουλή, σε ερώτηση που έκαναν τον Φεβρουάριο του 2010 οι Θανάσης Πλεύρης και Αδωνις Γεωργιάδης ζητώντας να μάθουν το κόστος των μηχανοκίνητων τμημάτων στις παρελάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τότε δόθηκαν από τα Γενικά Επιτελεία η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στοίχισε 430.000 ευρώ (τα περισσότερα 140.000 ευρώ σε αποζημιώσεις προσωπικού). Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στοίχισε 840.000 ευρώ διότι υπάρχουν μεταφορές στον Πειραιά με αρματαγωγά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι κάθε φορά που γίνεται στρατιωτική παρέλαση υπάρχει ένα σεβαστό κονδύλι για καύσιμα, για έξοδα κινήσεως, για βαφές και για συντηρήσεις. Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ποσά είναι για τα μηχανοκίνητα τμήματα. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή τα καύσιμα των μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Ολοι διόρισαν κάποιον στη Βουλή

Σας έχω νέα και νέα και αρκετό παρασκήνιο γύρω από τον διορισμό της Χρυσαυγίτισας Ελένης Ζαρούλια συζύγου του αρχηγίσκου της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου. Προτού σας αποκαλύψω πόσες φορές ήρθε η απόφαση στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και την απέρριπτε, σας ενημερώνω ότι μετά από έρευνα στα αρχεία της Βουλής ανακάλυψα ότι όλοι (άπαντες) οι διατελέσαντες πολιτικοί αρχηγοί διόριζαν μετακλητούς υπαλλήλους. Όχι όμως τις συζύγους τους.

Μόνον ένας ζήτησε κάτι παραπάνω. Όπως μου είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, αυτός που ζήτησε το παραπάνω ήταν ο… Πάνος Καμμένος. Όταν δεν εξελέγη ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής να έχει γραφείο στο Κοινοβούλιο ως… αρχηγός κόμματος. Ο κ. Τασούλας του εξήγησε ότι δεν δικαιούται από τον κανονισμό της Βουλής να έχει γραφείο αρχηγός κόμματος που δεν εκλέχτηκε, πλην όμως ο κ. Καμμένος επέμενε και τότε, όπως μου είπε ο κ. Τασούλας, του εξήγησε πως μόνον οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Βουλής δικαιούνται γραφεία στη Βουλή ή γραφεία στα κτίρια που είναι ιδιοκτησία της Βουλής. Αλλά για να επανέλθω στο θέμα της Ζαρούλια, η το χαρτί της απόφασης για τον διορισμό της ήρθε αρκετές φορές για υπογραφή στο γραφείο του κ. Τασούλα που την απέρριπτε, αλλά στο τέλος την υπέγραψε. Να σημειώσω ότι τώρα η απόφαση έχει ανακληθεί, δηλαδή η Ζαρούλια δεν πρόκειται να οικιστεί και να αναλάβει υπηρεσία.

Αγιασμός με μάσκες και με αποστάσεις

Στην Ολομέλεια της Βουλής τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η τελετή έγινε σε πρωτόγνωρες -λόγω των περιοριστικών μέτρων- συνθήκες, με την παρουσία ελάχιστων βουλευτών και βεβαίως με μάσκες.

Μάσκα φορούσε σε όλη τη διάρκεια και ο Αρχιεπίσκοπος και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου που τον συνόδευαν. Κανείς δεν ασπάστηκε τον σταυρό και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν πλησίασε με τον βασιλικό τα έδρανα: «Εύχομαι ο Θεός να σας ενισχύσει με δύναμη και υγεία, ώστε να φέρετε εις πέρας το δύσκολο έργο που σας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός», ευχήθηκε. Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας και η Φώφη Γεννηματά από πολιτικούς αρχηγούς ήταν παρόντες, ενώ στα υπουργικά έδρανα την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρος της Παναγιώτης Πικραμμένος και οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Παιδείας Νίκη Κεραμέως, Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Ευμετάβλητη πιθανολόγηση

«Ο προϋπολογισμός του 2021 καταρτίζεται, δυστυχώς, υπό παράδοξες και εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και υπό το καθεστώς σοβαρής αβεβαιότητας, που συνεπάγεται η ευμετάβλητη πιθανολόγηση του χρόνου λήξης της πανδημίας και επιστροφής της παγκόσμιας οικονομίας σε τροχιά κανονικότητας, σημαντικής ανάταξης και διατηρήσιμης ανάπτυξης». Αυτό δήλωσαν από κοινού ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης καταθέτοντας το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2021 στη Βουλή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσέτρεξαν να χαρακτηρίσουν μη ρεαλιστικούς του στόχους του προσχεδίου, το οποίο προβλέπει ανάπτυξη 7,5% το 2021, ήτοι με απλά λόγια πως μέσα στο επόμενο έτος θα ανακτήσουμε 15 δισ. ευρώ ΑΕΠ, από τα 17 δισ. ευρώ που θα χάσουμε εφέτος. Πάντως, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με μία κάποια ειρωνεία σχολίαζαν χθες πως αυτό που δεν συνιστά «ευμετάβλητη πιθανολόγηση» είναι πως το επόμενο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2022 που θα κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2021 πιθανόν να μην φέρει τις υπογραφές και των δύο, των κ.κ. Σταϊκούρα και Σκυλακάκη. Βλέπετε πιθανολογούν κάπως ευμετάβλητα -πως κάποιος εκ των δύο πιθανόν αποχωρήσει μέσα στο προσεχές 12μηνο από το υπουργείο Οικονομικών με κάποιο ανασχηματισμό. Για το ποιος, σας παραπέμπω στην αντιπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα …

Τορπίλη σε στόχο επιφανείας

Η προγραμματισμένη εθνική άσκηση μικρής κλίμακας της Διοίκησης Υποβρυχίων “ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ”, πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου Πελάγους.

Κατά την οποία εκτελέστηκε επιτυχής βολή τορπίλης γυμνασίων κατά στόχου επιφανείας από το Υποβρύχιο «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ». Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, με έμφαση στις διαδικασίες και τεχνικές βολής τορπίλης.