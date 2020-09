Διπλωματική αντεπίθεση Ερντογάν λίγο πριν την επικοινωνία με Μητσοτάκη – «Μαξιμαλιστικές» οι θέσεις της Ελλάδας και Κύπρου

Με την Αθήνα και την Άγκυρα να προαναγγέλλουν επικείμενη επικοινωνία ακόμα και με τη μορφή της τηλεδιάσκεψης μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος έχει επιδοθεί τα τελευταία 24ωρα σε ένα μπαράζ διπλωματικών επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες και το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για να κατοχυρώσει τις θέσεις του ενόψει του έναρξης του 61ου γύρου των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και επισήμως.

Ο Ταγίπ Ερντογάν μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με την Άγκελα Μέρκελ και το Σαρλ Μισέλ καθώς και την πολύωρη επικοινωνία με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά από πολλούς μήνες, σήμερα συνομίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ενώ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Σε όλες αυτές τις επικοινωνίες η γραμμή Ερντογάν είναι μία και σταθερά επαναλαμβανόμενη στους Ευρωπαίους συνομιλητές του. Κατά τον Ταγίπ Ερντογάν για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν ευθύνεται η προκλητικότητα της Τουρκίας αλλά στην καρδιά αυτής της έντασης βρίσκονται οι «μαξιμαλιστικές» θέσεις της Ελλάδας αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας που «αγνοεί τους Τουρκοκύπριους».

Αυτά επανέλαβε και στην επικεφαλής της Κομισιόν ενώ παράλληλα ο Τούρκος πρόεδρος την κάλεσε να διερευνήσει τις «παραβιάσεις που διέπραξε η Ελλάδα και η FRONTEX» στο ζήτημα του προσφυγικού.

Στο πλαίσιο αυτής της επιθετικής ρητορικής του για να υποχρεώσει σε άμυνα, ουσιαστικά την ελληνική πλευρά ενόψει του ελληνοτουρκικού διαλόγου ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα εξ αρχής υπεστήριζε τον διάλογο και είναι έτοιμη για διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα, λέγοντας μάλιστα ότι ελπίζει πως αυτή η ευκαιρία για διπλωματία δεν θα σπαταληθεί ξανά από την Ελλάδα.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι από τους Ευρωπαίους και Νατοϊκούς συνομιλητές του κ. Ερντογάν τα τελευταία 24ωρα, μηδενός εξαιρουμένου, το μόνο που ουσιαστικά αρθρώνεται σε επίπεδο δημόσιου λόγου είναι ο χαιρετισμός της έναρξης των απευθείας ελληνοτουρκικών συνομιλιών.

Για παράδειγμα, «χρήσιμη» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Κομισιόν την επικοινωνία που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στην ανάρτησή της στο τουίτερ σημειώνει ότι «χαιρετίζει την προγραμματισμένη έναρξη των συνομιλιών» Ελλάδας και Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει στο tweet της:

«Πολύ χρήσιμη συζήτηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη μετανάστευση. Χαιρετίζω την προγραμματισμένη έναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για μια εποικοδομητική σχέση με την ΕΕ».

