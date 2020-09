Μακρόν : Πρόθυμος για διάλογο με την Άγκυρα εφόσον δείξει σεβασμό

epa06418866 French President Emmanuel Macron (R) and Turkish President Recep Tayyip Erdogan greet each other during a joint press conference at a joint press conference at the Elysee Palace in Paris, France, 05 January 2018. Erdogan will attempt to reset relations with Europe at talks with Macron in Paris on January 5 that are likely to be overshadowed by human rights concerns. Erdogan is in Paris for a one-day visit for bilateral talks. EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT

Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία και τον πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστειλε το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι το Παρίσι είναι έτοιμο να ξεκινήσει συνομιλίες με την Άγκυρα, τονίζοντας ωστόσο ότι «χρειάζεται σεβασμός». Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επεσήμανε ότι σέβεται την Τουρκία και ότι είναι έτοιμος για διάλογο, αλλά υπογράμμισε ότι η Άγκυρα πρέπει πρώτα να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τα ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα και να ξεκαθαρίσει τις κινήσεις της σε περιοχές όπως η Λιβύη και η Συρία. Ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας «Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε έτοιμοι για διάλογο, για την ουσιαστική οικοδόμηση μιας Pax Mediterranea, αλλά όχι με απειλές, όχι με τη λογική της επιβίωσης του ισχυρότερου, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συνεργασία και σεβασμό μεταξύ συμμάχων», σημείωσε ο Μακρόν σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. «Οι αρχές αυτές είναι αδιαπραγμάτευτες», υπογράμμισε. Déclaration pour la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. https://t.co/qyCb4GtkAh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2020