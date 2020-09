Λευκός Οίκος: Εστάλη φάκελος με θανατηφόρο δηλητήριο

Συναγερμός έχει σημάνει στον Λευκό Οίκο μετά από αποστολή φακέλου ο οποίος περιείχε θανατηφόρα ουσία.

Σύμφωνα με τους New York Times, ομοσπονδιακοί πράκτορες αναφέρουν πως ο φάκελος περιείχε ρικίνη, μια ισχυρά τοξική πρωτεΐνη που έχει χρησιμοποιηθεί σε βασανισμούς και δολοφονίες.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές από πού εστάλη ο επίμαχος φάκελος, ωστόσο οι ερευνητές πιστεύουν ότι εστάλη από τον Καναδά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες ερευνούν για να εντοπίσουν ποιος τον έστειλε και να προσδιορίσουν εάν έχουν σταλεί άλλοι φάκελοι μέσω του ταχυδρομικού συστήματος.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για το περιστατικό από τον Λευκό Οίκο.

An envelope addressed to the White House containing ricin, a lethal substance, was intercepted, a law enforcement official said. https://t.co/ZCVPfbbd8t

— The New York Times (@nytimes) September 19, 2020