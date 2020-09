Μόρια : Οταν η αστυνομία «πνίγει» με χημικά γυναίκες και παιδιά

Δεύτερη νύχτα κόλασης πέρασαν οι πρόσφυγες της Μόριας, καθώς μετά την καταστροφική φωτιά που διέλυσε ολοσχερώς το ΚΥΤ, το βράδυ της Τετάρτης ξέσπασαν νέα επεισόδια.

Η νέα φωτιά κατέστρεψε ο,τι δεν είχε καεί.

Οι πρόσφυγες εγκατέλειψαν την περιοχή μαζί με τα υπάρχοντα και τις οικογένειες τους, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

Γυναίκες και παιδιά ταλαιπωρημένα τριγυρνούσαν πάνω από 24 ώρες για να βρουν μια γωνία να επαναπαυτούν και να περάσουν το βράδυ.

Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν κατά μήκος του δρόμου Μυτιλήνης – Παναγιούδας, ή στην είσοδο της πόλης στον Καρά Τεπέ, καθώς και στα δάση και τα χωράφια στη γύρω περιοχή.

Η αστυνομία φρουρούσε τον δρόμο προς το Καρά Τεπέ, με τα ΜΑΤ και όπως φαίνεται στα βίντεο, απαντούν με δακρυγόνα και χημικά στους άστεγους πρόσφυγες.

Μέσα σε λίγα λεπτά η ατμόσφαιρα έχει γεμίσει με χημικά κάνοντας το αδύνατο για κάποιον να αναπνεύσει ενώ ακούγονται παιδιά να κλαίνε τρομοκρατημένα.

Fires in the Camp, Fire in nearby fields , teargas from police , hundreds who fled #moria are heading back . pic.twitter.com/0SsUj44jXE

— Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020