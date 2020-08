LinkedIn: Οικοδομώντας επαγγελματικά δίκτυα στον καιρό… του κορωνοϊού

Άλλοι με ενθουσιασμό και άλλοι με δυσαρέσκεια, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις κατάφεραν να προσαρμοστούν ταχύτατα στις νέες συνθήκες που έφερε μαζί της η πανδημία. Κύριο «όπλο» τους, φυσικά, η τηλεργασία, που όλα δείχνουν ότι ήρθε για να μείνει στις ζωές μας. Αν, όμως, διαπιστώσαμε ότι στην περίπτωση αρκετών κλάδων, μεγάλο μέρος της εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – και ότι πράγματι, πολλά meeting θα μπορούσαν να είναι e-mail – τι συμβαίνει με τις προσπάθειες αναζήτησης νέου εργοδότη ή πελατολογίου;

Για τους περισσότερους, η απάντηση είναι εύκολη: Το περιβόητο «networking», που έχει αναδειχθεί σε ύψιστο επαγγελματικό εργαλείο, πρέπει να μεταφερθεί επίσης σε διαδικτυακό περιβάλλον. Πώς, όμως, μπορεί ένας ιδιώτης ή μια επιχείρηση να ξεχωρίσει μέσα στον ωκεανό των προφίλ σε μεγάλες πλατφόρμες όπως το LinkedIn; Και σε τι βαθμό μπορούν στ’ αλήθεια να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους επαγγελματικούς μας στόχους; Η απάντηση εξαρτάται από τον τρόπο που τις προσεγγίζουμε. Και, όπως πάντα, τα καλύτερα αποτελέσματα προκύπτουν όταν ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών.

Οι υπερδυνάμεις των κοινωνικών δικτύων

Δεκαεπτά χρόνια έχουν μεσολαβήσει από την πρώτη εμφάνιση του LinkedIn στις ζωές μας – και ήταν αρκετά για να μεταμορφώσουν ριζικά τον τρόπο που αναζητούμε (συν-)εργασία. Η λογική του είναι φαινομενικά απλή: Αναρτώντας το βιογραφικό μας, τη φωτογραφία μας και λίγα λόγια για τους στόχους μας, έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε υποψήφιους εργοδότες, πελάτες ή συνεργάτες με πολύ μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη ευκολία σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Και πράγματι, έρευνες έχουν δείξει ότι το 94% των recruiters παγκοσμίως, αναζητούν εργατικό δυναμικό εκ μέρους των επιχειρήσεων μέσα από το LinkedIn.

Όπως, όμως, εξηγεί ο Ντένης Κουτούδης, ο διεθνώς αναγνωρισμένος «γκουρού» των social media, ιδρυτής και CEO της LinkedSuperPowers, το LinkedIn μπορεί να είναι πανίσχυρο, είναι όμως και εξαιρετικά πολύπλοκο – τουλάχιστον, όταν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Αρκεί να λάβουμε υπόψη μας, ότι μόνο στην Ελλάδα, το LinkedIn χρησιμοποιείται από περισσότερες από 27.000+ επιχειρήσεις και 1,23 εκ.Έλληνες χρήστες – ενώ, καθημερινά προστίθενται περίπου 700 νέα ατομικά προφίλ. Επομένως, αν θέλουμε η παρουσία μας να ξεχωρίσει προσελκύοντας ενδιαφέρουσες συνεργασίες, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό με πραγματικές υπερδυνάμεις.

Το networking μεταφέρεται στο… net

Αυτή η ανάγκη είναι που έστρεψε ακόμη περισσότερους χρήστες και επιχειρήσεις στην LinkedSuperPowers κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η εταιρεία, που εξειδικεύεται στη διαχείριση social media και στην υποστήριξη της προσπάθειας ιδιωτών και εταιρειών να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους μέσω του LinkedIn από τα γραφεία της στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Αθήνα, έχει κατορθώσει ακόμη και σε αυτό το δύσκολο διάστημα να βοηθήσει ανέργους να εξασφαλίσουν τη θέση εργασίας που επιθυμούσαν, αλλά και επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, να προσελκύσουν επενδυτές, και να μεταβούν στις νέες συνθήκες της απομακρυσμένης λειτουργίας. Όπως σημειώνει ο κύριος Κουτούδης, ακόμη και εταιρείες στον κλάδο του τουρισμού, που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από τον κορωνοϊό, έχουν ξεκινήσει μέσω της LinkedSuperPowers να κάνουν στρατηγικές γνωριμίες και να προχωρούν σε συνεργασίες για το επόμενο καλοκαίρι.

Δημιουργώντας το ιδανικό προφίλ

Πώς μπορούμε να «χτίσουμε» τον λογαριασμό μας, ώστε να τραβήξει την προσοχή των σωστών ανθρώπων και οργανισμών με τον πιο συμφέροντα τρόπο; Τα πρώτα βήματα είναι, σε γενικές γραμμές, απλά: Η φωτογραφία μας θα πρέπει να εκπέμπει επαγγελματισμό χωρίς να είναι υπερβολικά αυστηρή, η επικεφαλίδα να περιγράφει με απλά λόγια την ιδιότητά μας, ώστε να εμφανιζόμαστε σε υψηλή θέση στις αναζητήσεις των πιθανών εργοδοτών ή συνεργατών και να εκμεταλλευόμαστε όλες τις δυνατότητες που μας ανοίγει η πλατφόρμα, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία με κατάλληλο τρόπο.

Συστάσεις, άρθρα που έχουμε γράψει, projects για τα οποία – δικαίως – αισθανόμαστε υπερήφανοι, δεξιότητες και endorsements, όλα μας είναι πολύτιμα. Και, φυσικά, το ίδιο ισχύει και για την περίληψη που καλούμαστε να γράψουμε για τον εαυτό μας, η οποία θα πρέπει να είναι σαφής, γραμμένη έξυπνα και με οικονομία λέξεων, ώστε να τραβά το ενδιαφέρον του αναγνώστη για να τη διαβάζει μέχρι τέλους.

Ο κύριος Κουτούδης υπογραμμίζει και τη σημασία του Online Networking, το οποίο δυστυχώς αρκετοί χρήστες τείνουν να αποφεύγουν. Όπως μας λέει χαρακτηριστικά, «πολλές φορές μπορεί να έχω έως και 15 networking meetings την ημέρα με τα νέα μου connections στο LinkedIn. Τα αποτελέσματα από αυτά τα networking conversations μπορεί πραγματικά να είναι εντυπωσιακά! Έχουν προκύψει συνεργασίες, συστάσεις και πελάτες από εκεί που δεν το πίστευα. Για αυτό και παροτρύνω τους πελάτες μου να γνωρίζονται με τα connections τους στο LinkedIn και να έχουν ανοιχτό και θετικό μυαλό για πιθανές συνεργασίες που μπορεί να προκύψουν».

Ανεβάζοντας το επίπεδο

Από εκεί και έπειτα, όμως, τα πράγματα δυσκολεύουν. Πόσο; Αρκετά ώστε ο Ντένης Κουτούδης και η συνεργάτιδά του, co-founder της LinkedSuperPowers και social media specialist, Emily Pappas να δημιουργήσουν ένα νέο online course με τίτλο LINKEDIN Hacks for Job Seekers, στο οποίο αναλύουν σε βάθος το πως μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει με τον ιδανικότερο τρόπο την πλατφόρμα του LinkedIn ώστε να βρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Άλλωστε, όπως τονίζει η κυρία Pappas, για την εύρεση εργασίας στο περιβάλλον του 2020 το σημαντικότερο όπλο μας είναι ένα ισχυρό επαγγελματικό δίκτυο – το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε κατεξοχήν μέσω του LinkedIn – και όχι η μαζική αποστολή βιογραφικών αδιακρίτως. Όλοι μπορούν να στείλουν μαζικά βιογραφικά, πόσοι όμως είναι αυτοί που έχουν ένα ισχυρό επαγγελματικό δίκτυο και γνωριμίες που θα τους βοηθήσουν στην εξέλιξη της καριέρας τους; «Nowadays it’s all about the power of your professional network», τονίζει.

Ο ρόλος των ειδικών

Δεν είναι τυχαίο ότι στελέχη και επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο απευθύνονται στην LinkedSuperPowers προκειμένου να επιτύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα που μπορεί να τους προσφέρει η πλατφόρμα του LinkedIn, αναγνωρίζοντας ότι οι τεράστιες δυνατότητές του μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο μέσα από την ιδανική χρήση του. Η διεθνής ομάδα της εταιρείας απαρτίζεται από LinkedIn researchers, κορυφαίους copywriters, personal branding experts, storytellers, designers και LinkedIn SEO specialists, υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση του διακεκριμένου LinkedIn Strategist κυρίου Κουτούδη. Η ομάδα αναλαμβάνει να οικοδομήσει τα προφίλ εταιρειών και χρηστών με δημιουργικό και κατάλληλο για τον τομέα τους τρόπο.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο κύριος Κουτούδης επιστρατεύει την πολυετή εμπειρία του ως social media marketing manager σε πολλαπλούς κλάδους (τράπεζες, χρηματοοικονομικά, εξαγωγές τροφίμων, real estate, commodity trading, property) αλλά και τις εξειδικευμένες σπουδές του προκειμένου να εκπαιδεύσει τους χρήστες και τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να χειριστούν την πλατφόρμα με τον ιδανικότερο τρόπο.

Το προφίλ του «γκουρού» των προφίλ

Έχοντας συνεργαστεί με executives από τεράστιες πολυεθνικές, όπως η Microsoft, η IBM, η Pfizer, η Amazon, το Bloomberg και η Deloitte – αρκετοί εκ των οποίων έχουν αφήσει testimonials για τη συνεργασία τους στην ιστοσελίδα της LinkedSuperPowers – η εμπειρία του κυρίου Κουτούδη στη διαχείριση των social media είναι εμφανής και από την ίδια του την παρουσία σε αυτά, αφού οι followers του ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

Έπειτα από χρόνια εργασίας στον κλάδο, το 2015 αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του εταιρεία, προκειμένου να μοιραστεί τις γνώσεις που αποκόμισε στη διάρκεια της καριέρας του. Έκτοτε, μέσω της LinkedSuperPowers, έχει δουλέψει με χιλιάδες ατομικούς και εταιρικούς πελάτες, από όλα τα industries, από όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί ένα Executive Program στο Harvard Business School, ενώ οι σπουδές του περιλαμβάνουν Bachelor στη διοίκηση επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο e-commerce σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας και MBA σε Πανεπιστήμιο της Ελβετίας.

Μάθετε περισσότερα για την LinkedSuperPowers εδώ.