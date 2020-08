Κορωνοϊός : Σε ισχύ η συμφωνία της ΕΕ με την AstraZeneca για το εμβόλιο

Σε ισχύ τέθηκε σήμερα η πρώτη σύμβαση που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους των χωρών – μελών της Ε.Ε. με φαρμακευτική εταιρεία για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της η Κομισιόν υπέγραψε τη σχετική συμφωνία με την AstraZeneca, η οποία σύμβαση θα επιτρέψει την αγορά εμβολίου κατά της Covid-19 για όλα τα κράτη- μέλη, καθώς και τη δωρεά σε χώρες με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα ή την αποστολή προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέσω της σύμβασης, θα αγοραστούν συνολικά για όλα τα κράτη- μέλη 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου AstraZeneca, με δυνατότητα για επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις, που θα διανεμηθούν αναλογικά με βάση τον πληθυσμό.

We are working non-stop to provide people with a safe and effective vaccine against #coronavirus as quickly as possible.

Today's contract signature with @AstraZeneca will allow the purchase of the vaccine for all EU countries: https://t.co/hWsDSSsUJc #StrongerTogether pic.twitter.com/9z1Yf6uVHp

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 27, 2020