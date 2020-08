NBA : Οι παίκτες συζήτησαν ακόμα και για lockout

Η απόφαση των παικτών των Μπακς να μην αγωνιστούν εναντίον των Μάτζικ και η… χιονοστιβάδα που ακολούθησε με τις αναβολές και άλλων παιχνιδιών δεν είναι ένα απλό γεγονός.

Εκτός από τον επικοινωνιακό αντίκτυπο, θα έχει επιπτώσεις και σε άλλους τομείς, όπως στον οικονομικό.

Η Ένωση Παικτών του NBA συγκάλεσε σύσκεψη και συζήτησε τις επόμενες κινήσεις.

Καταρχάς, ενημέρωσε τους μπασκετμπολίστες για τις συνέπειες στις αμοιβές τους, εάν η σεζόν δεν ολοκληρωθεί, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός lockout για την επόμενη περίοδο.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ τόνισε ότι είναι αναγκαίο να καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης και να μη συνεχιστούν οι μεμονωμένες ενέργειες, ενώ άλλοι απαίτησαν πιο σκληρή αντίδραση.

Οι παίκτες δεν κατέληξαν σε κάποια απόφαση και συμφώνησαν να ξανασυζητήσουν σε λίγες ώρες, για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Το σίγουρο είναι ότι το NBA έχει μπει σε περιδίνηση και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

ESPN Sources: Among themes in meeting: NBPA explained financial implications of ending season, including possible lockout next year. Chris Paul on leaving meeting unified; CJ McCollum on needing a plan of action. Doc Rivers on using platform, voting, holding police accountable.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020