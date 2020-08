Μάντσεστερ Σίτι : Ο Αγκουέρο αφαίρεσε το «10» από το Instagram… δείχνοντας Μέσι! [Εικόνα]

Μία μικρή επεξεργασία στο προφίλ του Σέρχιο Αγκουέρο στο Instagram, ήταν αρκετή ώστε να γίνει χαμός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης! Ο Αργεντινός επιθετικός των «πολιτών», αφαίρεσε τον αριθμό «10» από το όνομα του, στη γνωστή πλατφόρμα, με τους χρήστες του διαδικτύου, να συνδέουν την αλλαγή με τον Λιονέλ Μέσι!

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, έκανε το βράδυ της Τρίτης γνωστή την πρόθεση του να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη, με τη Μάντσεστερ Σίτι να φαντάζει ο πιθανότερος προορισμός του. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο 33χρονος έχει επικοινωνήσει τόσο με τον κολλητό του, Αγκουέρο, όσο και με τον Πεπ Γκουαρντιόλα, καθώς τους έχει ανακοινώσει την επιθυμία του να μετακομίσει στην Αγγλία.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εάν η αλλαγή στο όνομα του Αγκουέρο είναι εντελώς τυχαία, ωστόσο μία μικρή κίνηση είναι αρκετή για να ανάψει η σπίθα… Ίσως και να είναι μία ένδειξη για το… αύριο!

Aguero has just removed the number 10 from his Instagram username… 👀👀 pic.twitter.com/1QmTrdbWyw

— Marco Tolu AFC 🇮🇹🎗️ (@marcotolu_) August 26, 2020