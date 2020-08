Τα «ελληνικά» του Σακίλ Ο’Νιλ μπέρδεψαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

O Γιάννης Αντετοκούνμπο κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού του NBA για τη σεζόν 2019-2020 και ο θρύλος του μπάσκετ, Σακίλ Ο’ Νιλ, επιχείρησε να του δώσει συγχαρητήρια στα ελληνικά.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας προσπάθησε να πει «συγχαρητήρια, είμαι περήφανος για εσένα» στον Greek Freak.

Bέβαια, ο θρυλικός σέντερ των Λέικερς δυσκολεύτηκε αρκετά να προφέρει τη φράση αυτή, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμένει ανέκφραστος και να κουνάει με αμηχανία τα μάτια του, καθώς δεν κατάλαβε τι του έλεγε ο Shaq.

Ο πρώην αθλητής και νυν παρουσιαστής μάλλον αντελήφθη ότι το κόλπο του δεν δούλεψε, γιατί στη συνέχεια ρώτησε «καταλαβαίνεις τα Ελληνικά μου, αδερφέ;», για να πάρει την απάντηση από το αμήχανο χαμόγελο του MVP του NBA.

Giannis looked confused when @SHAQ tried to congratulate him in Greek 😭 pic.twitter.com/4G8HgfLI3P

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 25, 2020