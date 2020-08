People wearing face masks, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, walk in front of a giant screen displaying news footage of Chinese President Xi Jinping, on the first day of the National People's Congress (NPC), in Beijing, China May 22, 2020. REUTERS/Tingshu Wang REFILE - CORRECTING STAGE OF THE EVENT

Ακόμη μια απόδειξη, ότι η χρήση μάσκας προστατεύει από τον κοροναϊό και σώζει ζωές, είναι ένα περιστατικό που συνέβη στις αρχές του μήνα στη Νότια Κορέα. Μια γυναίκα, πήγε να αγοράσει καφέ από μεγάλη αλυσίδα του κλάδου. Είχε όμως κοροναϊό και λίγες μέρες αργότερα 27 πελάτες του καταστήματος μετά από ιχνηλάτηση που έγινε βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Υπήρχαν όμως και 4 που βρέθηκαν αρνητικοί: Οι υπάλληλοι του καταστήματος οι οποίοι φορούσαν μάσκες, όπως αναφέρει το Bloomberg. Αντίρριο : Το τηλεφώνημα του Μητσοτάκη στον καπετάνιο «Φωνάζει από μακριά αυτή η περίπτωση για τον ρόλο που παίζουν οι μάσκες στην προστασία μας από τον κοροναϊό», δήλωσε νοτιοκορεάτης λοιμωξιολόγος. «Οι μάσκες μπορεί να μην μας προστατεύουν στο 100% αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι όσο αποτελεσματικό όσο αυτές», σημείωσε. Γυναίκα με κορωνοϊό κόλλησε 27 πελάτες αλυσίδας καφέ – Γλίτωσαν οι εργαζόμενοι που φορούσαν μάσκα