Κατασχέθηκαν πάνω από 1 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου με προορισμό τη Βενεζουέλα

Την κατάσχεση 1,1 εκατ. βαρελιών με ιρανικό πετρέλαιο επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ από 4 τάνκερ.

Προορισμός ήταν οι Φρουροί της Επανάστασης στη Βενεζουέλα, τους οποίους η Ουάσιγκτον θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Η ποσότητα του φορτίου αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη κατάσχεση από τις ΗΠΑ ιρανικού πετρελαίου, διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε δελτίο τύπου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Wall Street Journal.

Το υπουργείο ανέφερε ότι κατέθεσε τη 2α Ιουλίου ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον αγωγή και εντολή κατάσχεσης για τα φορτία των πετρελαιοφόρων Bella, Bering, Pandi και Luna, με προορισμό τη Βενεζουέλα.

«Η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα ότι πραγματοποίησε αυτήν την κατάσχεση με επιτυχία και κατάσχεσε περίπου 1,12 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου.

«Με τη βοήθεια ξένων εταίρων, το κατασχεμένο φορτίο βρίσκεται τώρα στα χέρια των ΗΠΑ».

Breaking: US Justice Department suggests Iran’s brief seizure of the Wila oil tanker near Strait of Hormuz yesterday was retaliation for US confiscation of fuel from four tankers bound for Venezuela. DOJ alleges Iran tried to take Wila’s petroleum cargo, “but was unsuccessful.” https://t.co/ELM35IZAkJ

— Jared Szuba (@JM_Szuba) August 14, 2020