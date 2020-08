Τουρκία σε ΕΕ: Υπέρ του διαλόγου, αλλά…

Υπέρ του διάλογου τάσσεται εκ νέου η Τουρκία, η οποία με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ επιχειρεί να απαντήσει στην ΕΕ, λίγες ώρες μετά το Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών, το οποίο επανέλαβε την πλήρη στήριξη στην Ελλάδα, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Επιχειρώντας μια… διαφορετική ανάγνωση του καλέσματος της ΕΕ σε αλληλεγγύη και αποκλιμάκωση το τουρκικό ΥΠΕΞ τονίζει πως η εν λόγω σύσταση δεν απευθύνεται σε εκείνους αλλά «σε εκείνους που λαμβάνουν προκλητικά μέτρα στην Ανατολική Μεσόγειο και εκείνους που δεν σέβονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων» δείχνοντας έμμεσα την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Η Τουρκία τάσσεται υπέρ του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων. Είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Το κάλεσμα της ΕΕ δεν πρέπει να απευθύνεται σε εμάς αλλά σε όσους λαμβάνουν μονομερή και προκλητικά μέτρα στην Ανατολική Μεσόγειο και εκείνους που δεν σέβονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων» αναφέρει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Κυριακή ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Η συνάντηση θα γίνει μετά την επαφή που είχε ο Πομπέο με τον Νίκο Δένδια» αναφέρει η δημοσιογράφος Τζένιφερ Χάνσλερ η οποία καλύπτει θέματα του Λευκού Οίκου.

.@SecPompeo will meet with Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu while in the Dominican Republic Sunday, @WHAAsstSecty says.

The meeting will take place days after Pompeo’s meeting with @NikosDendias in Vienna today

— Jennifer Hansler (@jmhansler) August 14, 2020