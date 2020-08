Σακελλαροπούλου : Οι προκλήσεις της Τουρκίας δεν θα μας αποπροσανατολίσουν

Meeting between the President of the Hellenic Republic Aikaterini Sakellaropoulou and the President of Syriza political party Alexis Tsipras, at the presidential mansion, Athens, May 22, 2020 / Συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, με τον Πρόεδρο του Σύριζα Αλέξη Τσίπρα, στο Προεδρικό Μέγαρο, Αθήνα, 22 Μαΐου, 2020

«Αντιμετωπίζουμε σήμερα μια μείζονα κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, με σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο μήνυμά της στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμόχωστου. Υπογράμμισε πως «οι προκλήσεις και οι απειλές της Άγκυρας δεν πρόκειται να μας αποπροσανατολίσουν από τις εθνικές μας προτεραιότητες. Πάγια επιδίωξή μας αποτελεί ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, η αποχώρηση όλων των κατοχικών στρατευμάτων τελικός, απαρέγκλιτος στόχος, η επανένωση της Μεγαλονήσου», τόνισε.

Η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας επιτείνει το αδιέξοδο

«Σκέφτομαι την Αμμόχωστο πίσω από τα συρματοπλέγματα. Τα παραλιακά ξενοδοχεία της, που κάποτε έσφυζαν από ζωή, ερειπωμένα, τους δρόμους της χορταριασμένους, τα σπίτια της να χάσκουν έρημα, λεηλατημένα. Μια πόλη φάντασμα, ένα άδειο κέλυφος, παραδομένο στην εγκατάλειψη και τη φθορά. Μα δεν την σκέφτομαι σαν μια πόλη νεκρή. Ό,τι διατηρείται ζωντανό στη μνήμη, δεν πεθαίνει ποτέ. Αρνούμενο τη λήθη, διεκδικεί τη δικαίωσή του», ανέφερε στο μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η φετινή σας αντικατοχική εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν, εξαιτίας της πανδημίας. Ελλάδα, Κύπρος, αλλά και το σύνολο των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, αντιμετωπίζουμε σήμερα μια μείζονα κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, με σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», είπε η κ. Σακελλαροπούλου και τόνισε:

«Η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας παρατείνει, δυστυχώς, το αδιέξοδο και υπονομεύει τις, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την συνολική επίλυση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών Αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θέλω, ωστόσο, να σας διαβεβαιώσω, ότι οι προκλήσεις και οι απειλές της 'Άγκυρας δεν πρόκειται να μας αποπροσανατολίσουν από τις εθνικές μας προτεραιότητες. Πάγια επιδίωξή μας αποτελεί ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, η αποχώρηση όλων των κατοχικών στρατευμάτων και η κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων σε βάρος της κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας τελικός, απαρέγκλιτος στόχος, η επανένωση της Μεγαλονήσου».

«Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω», συνέχισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «ότι στην Αθήνα γνωρίζουμε πολύ καλά τις προκλήσεις γύρω από το ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία του Κυπριακού θέμα των Βαρωσίων. Λεηλατημένος και ακατοίκητος εδώ και σαράντα έξι χρόνια, αυτός ο άλλοτε διάσημος προορισμός διακοπών, που ως το 1974 σημείωνε αλματώδη εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη, είναι μια πληγή που δεν κλείνει, σύμβολο του ανυπόφορου διαμελισμού. Η υπόθεση των Βαρωσίων δεν αφορά μόνον εσάς, τους Βαρωσιώτες. Αφορά όλους μας».

Καταλήγοντας η κ. Σακελλαροπούλου υπογράμμισε πως «καμία λύση δεν είναι δυνατή στο Κυπριακό χωρίς την εφαρμογή των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με τις οποίες έχουν καταδικασθεί, μεταξύ άλλων, οι τουρκικές απειλές εποικισμού της «αιχμάλωτης» πόλης. Τα Βαρώσια, όπως εξ άλλου και όλες οι κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, δεν είναι χαμένες πατρίδες. Προσβλέπουμε στην επανένωση με βάση τις Αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Το πιστεύω, τόσο βαθιά και τόσο δυνατά όσο και εσείς, οι εκτοπισμένοι Κύπριοι και Κυπρίες», κατέληξε στο μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.