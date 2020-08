Πάιατ: Σύντομα στην Ελλάδα το αμερικανικό ελικοπτεροφόρο USS Hershel «Woody» Williams [Εικόνες]

Στην Ελλάδα θα βρεθεί το επόμενο διάστημα το αμερικανικό ελικοπτεροφόρο USS Hershel «Woody» Williams, το οποίο σήμερα, Πέμπτη, έφτασε στο λιμάνι της Νάπολης στην Ιταλία, προκειμένου να πραγματοποιήσει στάση για ανεφοδιασμό.

Την ανακοίνωση για την παρουσία στην Ελλάδα του πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έκανε ο πρεσβευτής της Αμερικής στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, μέσω Twitter.

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον Μάρτιο, απέπλευσε στις 27 Ιουλίου από την Βιρτζίνια.

Πρόκειται για ένα πλοίο μήκους 230 μέτρων το οποίο ανήκει στον 6ο στόλο. Πήρε το όνομά του από τον πεζοναύτη Hershel «Woody» Williams ο οποίος στις ΗΠΑ είναι διάσημος για τον ηρωισμό που έδειξε στη μάχη της Ιβο Τζίμα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για την οποία και βραβεύτηκε με μετάλλιο από τον πρόεδρο Τρούμαν στις 5 Οκτωβρίου 1945.

BREAKING: @USNavy 🇺🇸#USSHershelWoodyWilliams #ESB4 arrived in port #Naples, 🇮🇹 #Italy!

Its crew consists of #USNavy #Sailors, @USMC #Marines & @MSCSealift civilian mariners that will support operations & exercises throughout #Africa & #Europe! pic.twitter.com/Kv6JersG8n

