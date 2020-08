Ερντογάν: Προσωρινή η αστάθεια της λίρας

Στις επιπτώσεις του κοροναϊού απέδωσε τη ραγδαία πτώση της τουρκικής λίρας ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ υποσχέθηκε πως σύντομα θα αλλάξει η κατάσταση.

«Η αστάθεια είναι προσωρινή. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές του χρυσού θα ρυθμιστούν στα σωστά επίπεδά τους» σημείωσε ο τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στους δημοσιογράφους έπειτα από την προσευχή της Παρασκευής.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε πως το κύριο πρόβλημα της οικονομίας είναι το ξέσπασμα του κοροναϊού και πρόσθεσε πως οι οικονομίες των χωρών «έκαναν ζιγκ-ζαγκ» λόγω της πανδημίας.

