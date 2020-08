Aποκαλυπτήρια για το Σχέδιο Πισσαρίδη

Meeting between the Prime Ministe of Greece, Kyriakos Mitsotakis and the Minister President (chief minister) of North Rhine-Westphalia, Armin Laschet, at Maximos Mansion, Athens, on August 3, 2020 / Συνάντηση της Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ομόσπονδου Γερμανικού Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, Άρμιν Λάσετ, στο Μέγαρο Μαξίμου, Αθήνα, στις 3 Αυγούστου, 2020

Σήμερα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το προσχέδιο της έκθεσης της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας, γνωστό και ως σχέδιο Πισσαρίδη. Την Παρασκευή στον υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει πως είναι ήδη έτοιμο ένα προσχέδιο έκθεσης της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας καθώς πανεπιστημιακοί, οικονομολόγοι, εντός και εκτός των συνόρων, υπό την προεδρία του νομπελίστα κ. Πισσαρίδη, έχουν υποβάλει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης. Κορωνοϊός : Με μάσκες και στο κατάστρωμα των πλοίων Μάλιστα ο κ.Μητσοτακης ανακοίνωσε και τα ονόματα της πενταμελής επιτροπής που θα αναλάβουν τη διαχείριση του σχεδίου Πισσαρίδη. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα συγκροτηθεί μία πενταμελής Εκτελεστική Επιτροπή στη Γραμματεία της Κυβέρνησης, την οποία θα στελεχώνουν ο Υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, ο προϊστάμενος του Οικονομικού μου Γραφείου, ο Αλέξης Πατέλης, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, ο Μιχάλης Αργυρού. Οι 151 σελίδες Στις 151 σελίδες του, το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία ακουμπάει όλες τις πτυχές της ελληνικής οικονομίας, με συγκεκριμένες προτάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 1. Να βοηθηθούν οι άνεργοι στην προσπάθειά τους να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας με την ενσωμάτωση της κατάρτισης. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) να βοηθάει ενεργά τους ανέργους για έξι μήνες στην αναζήτηση εργασίας. Τα άτομα που δεν έχουν βρει δουλειά μετά από 6 μήνες, να καλούνται να συμμετέχουν σε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, ακολουθούμενη από πρακτική άσκηση στην αγορά την οποία θα βρίσκει για τον εκπαιδευόμενο το κέντρο κατάρτισης. Η εκπαίδευση να είναι ουσιαστική και να οδηγεί σε συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορούν να πιστοποιηθούν. Δηλαδή, να μετατραπεί το σημερινό σύστημα που κατά κάποιο τρόπο θεωρεί τον άνεργο καταδικασμένο στο μόνιμο περιθώριο, σ’ ένα που τον αντιμετωπίζει ως εν δυνάμει εργαζόμενο και τον θωρακίζει. 2. Να επεκταθεί το σύστημα μητρικής άδειας και στους πατέρες που θα είναι υπόχρεοι κάποιας πατρικής άδειας. Παράλληλα, να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στο πότε μία γυναίκα θα ξεκινήσει και θα τελειώσει την άδεια τοκετού. Απώτερος στόχος είναι να μειωθούν οι περιορισμοί και διαφορές ανάμεσα στα φύλα όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών και την αγορά εργασίας. 3. Να δοθούν φορολογικά κίνητρα σε νοικοκυριά που επενδύουν μακροπρόθεσμα σε ελληνικές εταιρείες που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως υπάρχουν σε χώρες όπως το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία, και η Ιταλία. Να καταργηθεί ο φόρος 1% επί των μετοχικών κεφαλαίων που αντλούν εταιρείες από το ΧΑ. 4. Να δοθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών με στόχο την μεγέθυνση της μέσης ελληνικής επιχείρησης, τις οικονομίες κλίμακος και την προώθηση της συνεργασίας. Το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων λειτουργεί ανασταλτικά στην παραγωγικότητα και στις εξαγωγές. 5. Να δημιουργηθούν εξειδικευμένα τμήματα στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος με ανώτατο όριο 12 μηνών έως την απόφαση, στο πρότυπο και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με προεδρεύοντες ειδικά καταρτισμένους δικαστές (που θα μπορούν ενδεχομένως να λαμβάνουν αποφάσεις και κατόπιν γνωμοδότησης εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων). Προτεραιότητες

Οι οικονομικές προτεραιότητες του σχεδίου περιλαμβάνουν: ● την άνοδο των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ,

● την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και τη μείωση της παραοικονομίας,

● την επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση,

● την αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων,

● την προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης,

● την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων,

● την υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών. Άξονες αναπτυξιακής πολιτικής

Οι καθηγητές προτείνουν 15 άξονες αναπτυξιακής πολιτικής: 1. Μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία.

2. Επιταχυνόμενες αποσβέσεις και μείωση κόστους ενέργειας στη μεταποίηση.

3. Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια. Κίνητρα για ενίσχυση της καινοτομίας.

4. Ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους.

5. Υποστήριξη των γυναικών ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

6. Εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης.

7. Δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο έκδοσης απόφασης το ένα έτος.

8. Συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση.

9. Εκσυγχρονισμός του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών.

10. Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

11. Αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση.

12. Σταδιακή μεταφορά πόρων του φόρου ακίνητης περιουσίας σε τοπικό επίπεδο.

13. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

14. Στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άμβλυνση του κόστους μετάβασης και στήριξη των τοπικών κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση.

