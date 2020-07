Ευρωκοινοβούλιο: Απέρριψε τον Πολυετή Προϋπολογισμό της ΕΕ

Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε τη συμφωνία για το νέο Πολυετή Προϋπολογισμό της ΕΕ και άσκησε έντονη κριτική στις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά το τετραήμερο της πρόσφατης, μαραθώνιας Συνόδου Κορυφής που έγινε στις Βρυξέλλες, όσον αφορά στις σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Με ψήφους 465 υπέρ σε σύνολο 682 ευρωβουλευτών, επιδοκιμάστηκε η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά απορρίφθηκε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ζητά διαπραγματεύσεις και αλλαγές.

EU long-term budget deal must be improved for Parliament to accept it. Press release → https://t.co/kypXv5Yz5T pic.twitter.com/Y9Ovt01pm6

— European Parliament (@Europarl_EN) July 23, 2020