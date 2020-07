Τζαμί η Αγία Σοφία: Το σκεπτικό της απόφασης, τα επόμενα βήματα, τι αλλάζει

Σωρεία αντιδράσεων από όλο τον κόσμο έχει ξεσηκώσει η απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, για την οποία άνοιξε το δρόμο το τουρκικό ΣτΕ και επικύρωσε με την υπογραφή του λίγα λεπτά αργότερα ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η εν λόγω απόφαση έρχεται να ανατρέψει αυτή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, τo 1934, όπου στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της Τουρκίας, μετέτρεψε το τέμενος σε μουσείο.

Έτσι λοιπόν, για 86 χρόνια, ο ναός λειτουργούσε ως μουσείο, ενώ πραγματοποιούνταν σε αυτόν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ωστόσο με τη σημερινή απόφαση, μπαίνει οριστικό τέλος στο καθεστώς αυτό και για πρώτη φορά μετά το 1934 θα επιτραπεί η προσευχή των μουσουλμάνων στο εσωτερικό της.

Τούρκοι αξιωματούχοι, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την απόφαση τις τελευταίες ημέρες, ξεκαθάριζαν ότι η Αγία Σοφία θα παραμείνει και τζαμί και μουσείο. Μάλιστα έφερναν ως παράδειγμα την Παναγία των Παρισίων, η οποία λειτουργεί και ως χώρος θρησκευτικής λατρείας και ως μουσείο.

Το τουρκικό δίκτυο TRT σπεύδει να απαντήσει σε τρία βασικά ερωτήματα που προκύπτουν, ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή του διαγγέλματος Ερντογάν, που αναμένεται να ρίξει φως στα σχέδια του τούρκου προέδρου για την επόμενη μέρα.

