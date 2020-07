ΗΠΑ: Στο στόχαστρο Τραμπ οι ξένοι φοιτητές – Κινδυνεύουν με απέλαση

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι δεν θα επιτρέψει σε ξένους φοιτητές να παραμείνουν στις ΗΠΑ, εάν τα πανεπιστήμια στα οποία φοιτούν αποφασίσουν, εξαιτίας των ανησυχιών που εγείρει η πανδημία του κοροναϊού, να παραδίδονται μαθήματα αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου όταν ξαναρχίσουν τη λειτουργία τους.

Η αμερικανική κυβέρνηση «δεν θα χορηγεί βίζες σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε προγράμματα (σπουδών) που γίνονται εξ ολοκλήρου μέσω Διαδικτύου και η συνοριοφυλακή δεν θα τους επιτρέπει την είσοδο στην επικράτεια», διεμήνυσε η ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για τη μετανάστευση και τα τελωνεία (Immigration and Customs Enforcement, ICE) σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Φωτογραφία AP

Οι φοιτητές που βρίσκονται ήδη στην αμερικανική επικράτεια «θα είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα, ή να λάβουν άλλα μέτρα, όπως να μετεγγραφούν σε σχολή όπου τα μαθήματα παραδίδονται με φυσική παρουσία, για να διατηρήσουν το καθεστώς νόμιμης παραμονής» που απολαύουν. Αν όχι, ρισκάρουν να «αντιμετωπίσουν διαδικασία απέλασης», ξεκαθάρισε η ICE.

Oταν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα επιλέγουν «υβριδικό» μοντέλο λειτουργίας, θα πρέπει να φροντίζουν οι ξένοι σπουδαστές που φοιτούν σε αυτά να εγγράφονται στον μέγιστο αριθμό μαθημάτων που παραδίδονται με φυσική παρουσία, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Αυτό δεν αφορά όσους σπουδάζουν αγγλικά ή παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

«Η βαρβαρότητα αυτού του Λευκού Οίκου δεν γνωρίζει κανένα όριο», στηλίτευσε αμέσως ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ως πρότινος διεκδικητής του χρίσματος των Δημοκρατικών προκειμένου να είναι ο υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Οι ξένοι φοιτητές απειλούνται, είναι αντιμέτωποι με την επιλογή είτε να ρισκάρουν τη ζωή τους πηγαίνοντας στις τάξεις είτε να απελαθούν», συμπλήρωσε.

«Το χειρότερο είναι η αβεβαιότητα», επισήμανε από τη δική του πλευρά ο Γκονθάλο Φερνάντεθ, 32χρονος ισπανός διδακτορικός φοιτητής στη σχολή οικονομίας του πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον.

«Δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε μαθήματα το επόμενο τρίμηνο, αν πρέπει να γυρίσουμε σπίτια μας, ή αν θα μας διώξουν… ».

Το μέτρο αφορά τις βίζες F1 (ακαδημαϊκές σπουδές) και M1 (επαγγελματική κατάρτιση). Περίπου 1,2 εκατ. φοιτητές και σπουδαστές διέθεταν τέτοιες βίζες τον Μάρτιο, στην πλειονότητά τους Ασιάτες (υπήκοοι Κίνας, Ινδίας, Νότιας Κορέας), σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Oπως και η υπόλοιπη χώρα, τα αμερικανικά πανεπιστήμια, στα οποία κατά μέσον όρο το 5,5% των φοιτητών είναι υπήκοοι ξένων χωρών και οι σχολές τους εξαρτώνται κατά πολύ από τα δίδακτρα που καταβάλλουν, κλείδωσαν τις πόρτες τους τον Μάρτιο και στρέφονται προς τις παραδόσεις μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας.

Ελλείψει αποδεδειγμένα αξιόπιστου και αποτελεσματικού εμβολίου, ορισμένα, όπως το πανεπιστήμιο της πολιτείας της Καλιφόρνιας ή το Χάρβαρντ, ανακοίνωσαν ότι τα μαθήματα θα παραδίδονται 100% ψηφιακά το προσεχές εξάμηνο, ακόμα και στους φοιτητές που ζουν στις πανεπιστημιουπόλεις τους ή σε φοιτητικές εστίες τους.

Ο πρόεδρος Τραμπ, σε εκστρατεία με σκοπό να εξασφαλίσει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, πιέζει προκειμένου η χώρα να επανέλθει στην ομαλότητα, παρότι η πανδημία δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. «Τα σχολεία πρέπει να ξανανοίξουν», διατράνωσε χθες Δευτέρα μέσω Twitter, με κεφαλαία γράμματα.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020