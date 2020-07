Εριστικός Τσαβούσογλου απειλεί Μπορέλ με αντίποινα – Επίθεση σε Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ξεδίπλωσε όλη την ατζέντα των προκλήσεων στις κοινές δηλώσεις του με τον Ζόσεπ Μπορέλ, αμέσως μετά τη μεταξύ τους συνάντηση.

Βάζοντας στο στόχαστρό του κυρίως τη Γαλλία, αλλά επίσης την Ελλάδα και την Κύπρο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν η Ευρωπαϊκή Ενωση πάρει μία οποιαδήποτε απόφαση που θα στρέφεται εναντίον της Τουρκίας, τότε «θα πρέπει να απαντήσουμε».

«Περιμένουμε να τηρηθεί η ευρωπαϊκή υπόσχεση για το θέμα της βίζας των Τούρκων πολιτών. Η Γαλλία, η Κύπρος και η Ελλάδα εκλαμβάνουν τη σχέση Τουρκίας-ΕΕ ως μία σχέση κρατούμενου με τις αρχές», ανέφερε.

Η Τουρκία θα απαντήσει σε οποιαδήποτε εις βάρος της ενέργεια από τη μεριά της Ευρώπης, τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, απειλώντας μάλιστα πως η Τουρκία δεν θα υλοποιήσει τους όρους της συμφωνίας για το προσφυγικό.

«Χρειαζόμαστε την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που λήφθηκαν προς την Τουρκία. Ο εκσυγχρονισμός της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης είναι σημαντικός. Της ΕΕ δεν της αρέσει πολύ, αλλά η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι μια κουβέντα της ΕΕ. Είτε σας αρέσει είτε όχι, πρέπει να εκπληρώσετε την υπόσχεσή σας. Εκπληρώσαμε 67 από αυτές. Πρέπει να εκπληρώσετε την υπόσχεση», είπε ο Τσαβούσογλου.

LIVE — FM Çavuşoğlu: I believe in EU’s good intentions toward Turkey. But some of the union’s members should be restrained in order for bilateral ties to improve

— DAILY SABAH (@DailySabah) July 6, 2020