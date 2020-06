Μαρτίνς προς Μαρινάκη : Συγχαρητήρια για τα 10 καταπληκτικά χρόνια στην ηγεσία της ομάδας

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε τα ηνία της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ήταν 18 Ιουνίου 2010 όταν οι «ερυθρόλευκοι» άλλαζαν ριζικά σελίδα και από τότε μόνο επιτυχίες έχουν γευτεί οι οπαδοί του συλλόγου.

Σήμερα ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, τόσο αγωνιστικά όσο και μη αγωνιστικά, και γι’ αυτό το επίτευγμα τεράστια συμβολή δεν έχει μόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και ο προπονητής τον οποίον τόσο πολύ εμπιστεύτηκε και δικαιώνεται καθημερινά.

Ο λόγος για τον Πέδρο Μαρτίνς.

Ο πορτογάλος τεχνικός έδωσε με τη σειρά του συγχαρητήρια στον Μαρινάκη για τα 10 καταπληκτικά χρόνια στην ηγεσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ανάρτησής του στα social media.

«Συγχαρητήρια για τα 10 καταπληκτικά χρόνια στην ηγεσία της ομάδας, πρόεδρε Μαρινάκη!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μαρτίνς.

Δείτε την ανάρτηση με τις φωτογραφίες των δύο ανδρών:

Συγχαρητήρια για 10 καταπληκτικά χρόνια στην ηγεσία της ομάδας, πρόεδρε Μαρινάκη!#Congrats #10years #Olympiacos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/7ZRAKxF2KY

