Ξεσπά ο Πετρούνιας για τον πλημμυρισμένο Άγιο Κοσμά: Νιώθω πραγματική θλίψη

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας την πραγματική εικόνα που έχουν σήμερα οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά. Αφορμή η χθεσινή ημέρα, που δυστυχώς δεν ήταν η εξαίρεση αλλά ο κανόνας, με τη βροχή να μας αναγκάζει να σταματήσουμε την προπόνηση μας στο κλειστό γυμναστήριο αφού η σκεπή πλέον δεν μπορεί να την κρατήσει εκτός. Νιώθω πραγματική θλίψη. Στεναχωριέμαι. Σκάω. Είναι αλήθεια ότι έχουμε καταφέρει να βγάζουμε πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες κάτω από δύσκολες συνθήκες. Άνισες σε σχέση με τους συναθλητές μας από άλλες χώρες. Βγάζουμε αθλητές υψηλού επιπέδου παρά τους εξοπλισμούς που υστερούν σε σχέση με εκείνους άλλων χωρών. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να ξεχνάμε τα αυτονόητα. Η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι το χειμώνα να γυμναζόμαστε σε μόλις 3-4 βαθμούς πιο πάνω από την εξωτερική θερμοκρασία και το καλοκαίρι αντίστοιχα, 3-4 βαθμούς πιο κάτω. Κάθε βροχή μας αναγκάζει να σταματάμε την προπόνησή μας και συχνά ο εξοπλισμός μας καταστρέφεται. Αμφιβάλλω πλέον για το πόσο θα κρατήσει η σκεπή από τις βροχές και δεν θα καταρρεύσει. Ξέρω την πραγματικότητα και ειδικά σήμερα που όλοι μας έχουμε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό επηρεαστεί αρνητικά. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν προτεραιότητες πιο σημαντικές από τον αθλητισμό, όπως είναι η υγεία και η στήριξη της εργασίας. Δεν μπορώ όμως παρά να σκέφτομαι ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός χρήζει μιας διαφορετικής αντιμετώπισης. Χρειάζεται μια επανεκκίνηση και στον αθλητισμό. Θέλουμε την αυτονόητη βοήθεια για να μπορούμε να συνεχίζουμε να σηκώνουμε τη σημαία μας ψηλά και να κάνουμε υπερήφανους τους Έλληνες. Θέλουμε να συνεχίσουμε να εμπνέουμε τα μικρά παιδιά και να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερα κοντά στον αθλητισμό. Χρειαζόμαστε την ελάχιστη στήριξη. Τις αυτονόητες υποδομές. Αυτές που θα μας επιτρέπουν απλά να προπονούμαστε σε φυσιολογικές συνθήκες.