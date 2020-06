Τσαβούσογλου: Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, μόνο χωρικά ύδατα που φτάνουν τα 6 ναυτικά μίλια

Συνεχίζει να επιμένει στην εμπρηστική ρητορική απέναντι στην Ελλάδα η Τουρκία, με τη σκυτάλη να λαμβάνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος δήλωσε πως «η Αγία Σοφία κατακτήθηκε και ανήκει στην Τουρκία».

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «η Αγία Σοφία είναι περιουσία της Τουρκικής Δημοκρατίας» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός, και πρόσθεσε: «Κατακτήθηκε».

Μάλιστα, υποστήριξε πως η Ελλάδα δεν έχει λόγο να μιλάει για την Αγία Σοφία και με το τι θα κάνει η Τουρκία στην επικράτειά της.

#BREAKING Ayasofya (Hagia Sophia) in Istanbul ‘property of Republic of Turkey’, says Turkish top diplomat, adding ‘it was conquered’

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) June 3, 2020