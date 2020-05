Μινεάπολη: Προκλητικό το κατηγορητήριο για τον αστυνομικό που δολοφόνησε τον Φλόιντ

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται ο πρώην αστυνομικός που συνελήφθη κατηγορούμενος για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν.

Ο Ντέρεκ Τσόβιν, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε να γονατίζει στον λαιμό του 46χρονου Φλόιντ και να τον ακινητοποιεί ενώ εκείνος διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να ανασάνει, κατηγορείται «για φόνο 3ου βαθμού και ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας» ανέφερε ο εισαγγελέας Μάικ Φρίμαν.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» δήλωσε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι αναμένονται κατηγορίες εναντίον των άλλων τριών αξιωματικών που εμπλέκονται στο περιστατικό.

«Δίνεται η δυνατότητα στους αστυνομικούς να κάνουν σε ένα βαθμό χρήση βίας, ωστόσο διαπράττουν εγκληματική πράξη εάν χρησιμοποιούν αυτή τη δύναμη αδικαιολόγητα» είπε.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη του Τσόβιν, ο οποίος έχει ήδη απολυθεί από την αστυνομία. Εάν καταδικαστεί για δολοφονία τρίτου βαθμού και ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, ο Τσόβιν θα αντιμετωπίσει έως και 25 χρόνια φυλάκιση με την πρώτη κατηγορία και έως και 10 χρόνια για τη δεύτερη.

Σύμφωνα με τα βίντεο που είδαν στο φως της δημοσιότητας, η χρήση αστυνομικής βίας ήταν αδικαιολόγητη, καθώς ο Φλόιντ δεν προέβαλε αντίσταση. Μάλιστα, φώναζε και διαμαρτυρόταν ότι «δεν μπορώ να αναπνεύσω».

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8

— Atlantide (@Atlantide4world) May 26, 2020