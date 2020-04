Γερμανία: Χαλάρωσαν τα μέτρα ξεπέρασαν τους 6.000 οι νεκροί

People on public transport wear protective masks, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Erfurt, Germany, April 24, 2020. REUTERS/Karina Hessland

Άλλοι 202 ασθενείς υπέκυψαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην ασθένεια COVID-19 στη Γερμανία, από 163 το προηγούμενο, με το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορωνοϊού στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία να ανέρχεται πλέον σε 6.115, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut, το οποίο είναι ειδικευμένο στις μολυσματικές ασθένειες. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν άλλα 1.304 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στη Γερμανία να ανέρχεται σε 157.641, πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Κα αυτός ο αριθμός είναι υψηλότερος από εκείνον που καταγραφόταν την προηγουμένη (1.144). Ανησυχία για επιδείνωση μια εβδομάδα μετά την χαλάρωση των μέτρων Την ίδια ώρα την εμφάνισή τους έκαναν οι πρώτες ενδείξεις επιδείνωσης της επιδημίας του κοροναϊού, μία εβδομάδα αφού ξεκίνησε τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και την ώρα που η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δηλώνει ανήσυχη για μια βιαστική επιστροφή στην κανονικότητα. Ο ρυθμός αναπαραγωγής της covid-19 (Reproduction Rate), τον οποίο παρακολουθούν προσεκτικά οι αρχές, έφτασε ξανά στο 1, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ασθενής μολύνει έναν ακόμη άνθρωπο. Η γερμανική κυβέρνηση και οι ιολόγοι μέχρι στιγμής υπογράμμιζαν πόσο σημαντικό είναι το ποσοστό αυτό να είναι κάτω από το 1. Από τα μέσα Απριλίου ο ρυθμός αυτός είχε μειωθεί σταδιακά στο 0,7, προτού αρχίσει να αυξάνεται ξανά. Εξάλλου το ποσοστό θνησιμότητας της covid-19 εξακολουθεί να αυξάνει μέρα με την ημέρα. Βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων του ινστιτούτου, βρίσκεται στο 3,8% για τη Γερμανία, ποσοστό που παραμένει μικρότερο από αυτό που καταγράφεται σε γειτονικές της χώρες. Μέχρι σήμερα στη Γερμανία έχουν καταγραφεί 156.337 κρούσματα και 5.913 θάνατοι. Αν αυτή η αυξητική τάση επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες των γερμανικών αρχών για σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, την ώρα που η κοινή γνώμη μοιάζει να ανυπομονεί. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των κρατιδίων, που έχουν τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά την πολιτική υγείας, αναμένεται να συζητήσουν τα επόμενα βήματα της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων την Πέμπτη, προτού ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους στις 6 Μαΐου. Η άνοδος του ρυθμού αναπαραγωγής μοιάζει να επιβεβαιώνει τους φόβους της Μέρκελ, η οποία τάσσεται υπέρ μιας πιο σταδιακής χαλάρωσης και έχει επανειλημμένως εκφράσει την ανησυχία της για την τάση που έχουν η κοινή γνώμη και αρκετοί αξιωματούχοι να αρθούν άμεσα τα μέτρα. Ακόμη και με ρυθμό αναπαραγωγής "στο 1,1 ενδέχεται να φτάσουμε στα όρια του συστήματος υγείας μας σε ό,τι αφορά τις κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας ως τον Οκτώβριο", προειδοποίησε πρόσφατα η Γερμανίδα καγκελάριος. Με "ρυθμό 1,2 θα φτάσουμε στα όρια του συστήματος υγείας τον Ιούλιο. Με ρυθμό 1,3 ήδη από τον Ιούνιο", είχε τονίσει. Η Γερμανία ξεκίνησε στις 20 Απριλίου να χαλαρώνει σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κυρίως με την επαναλειτουργία κάποιων καταστημάτων, των γυμνασίων και των λυκείων. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ