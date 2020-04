Κορωνοϊός – Γερμανία: Αυξάνονται οι νεκροί – 271 νέα θύματα σε μία μέρα

A medical staff of general practitioners walk to their coronavirus disease (COVID-19) test center set up outside a doctor's office in a tent at Berlin's Reinickendorf district, Germany, March 23, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία άλλοι 281 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο κοροναϊός, με το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομική δύναμη να αυξάνεται έτσι σε 4.879, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut. Ο αριθμός των θανάτων είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με αυτόν που καταγραφόταν την προηγουμένη (194). Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν 2.237 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολό τους να φθάνει τα 145.694, κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που η εξάπλωση της πανδημίας επιταχύνεται, καθώς τα νέα κρούσματα ανέρχονταν σε 1.785 το προηγούμενο 24ωρο. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ