Βρετανία: Τα 94α έκλεισε η Ελισάβετ – Πρώτη φορά χωρίς κανονιοβολισμούς

H βασίλισσα Ελισάβετ γιορτάζει τα 94α γενέθλιά της σήμερα 21η Απριλίου.

Βέβαια, λόγω της πανδημίας του κοροναϊού τα γενέθλιά της είναι πολύ διαφορετικά φέτος. Η βασίλισσα Ελισάβετ βρίσκεται στο Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου παραμένει απομονωμένη σε καραντίνα μαζί με τον σύζυγό της, τον Πρίγκιπα Φίλιππο, 98 ετών.

Επιπλέον, φέτος δεν θα υπάρξουν εορτασμοί ούτε κανονιοβολισμοί, έπειτα από δική της παράκληση λόγω της πανδημίας.

Η Ελισάβετ δεν θα μπορέσει ούτε να δει από κοντά τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της. Το παλάτι φρόντισε ώστε η Ελισάβετ να μπορέσει να επικοινωνήσει με όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας με βιντεοκλήσεις, που θα έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα και δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα

Για να τιμήσουν την μονάρχη τα ανάκτορα έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με εικόνες από την παιδική ηλικία της Ελισάβετ μέχρι την ενήλικη ζωή της.

Σε αυτές η βασίλισσα εικονίζεται σε μικρή ηλικία να παίζει στους κήπους των ανακτόρων με την μικρότερη αδελφή της, Μαργαρίτα, που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Σε άλλες εικόνες η μονάρχης έφηβη πια ιππεύει ένα άλογο καθώς η αγάπη της για τα άλογα και την ιππασία την ακολουθεί σε όλη της τη ζωή.

Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother.

Happy birthday, Your Majesty! ✨🎂 pic.twitter.com/fusEVFsAJT

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020