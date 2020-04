Κορωνοϊός: Στους 93 οι νεκροί στην Ελλάδα – 72 τα νέα κρούσματα

A view shows medical staff wearing protective gear during a demonstration prior to the opening of a new section for treatment of patients, affected by the coronavirus disease (COVID-19), at N.I. Pirogov National Medical and Surgical Centre in Moscow, Russia April 3, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

«Οι θάνατοι είναι μία τραγική υπόμνηση τι μπορεί να πάθει ένα σύστημα υγείας αν δεν είναι σε επαγρύπνηση» σχολίασε ο Σωτήρης Τσιόδρας στην αρχή της ομιλίας του και καθώς ανακοίνωνε την πορεία του κορωνοϊου στην Ελλάδα. Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας ανακοίνωσε 72 νέα κρούσματα στη χώρα με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τα 2.081 κρούσματα. Κοροναϊός : Βάζει «τέλος» στη χειραψία – Αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επικοινωνούμε Τρεις συμπολίτες μας έχασαν τη μάχη με τον κορωνοϊό τις τελευταίες 24 ώρες. Οι νεκροί από τη νόσο Covid-19 στην Ελλάδα είναι 93, εκ των οποίων οι 26 γυναίκες. Η μέση ηλικία των νεκρών τους ήταν 72 έτη και το 90% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ήταν άνω των 70 ετών. Οι διασωληνωμένοι είναι 75, ενώ 15 άνθρωποι έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη και οι 15 εξ' αυτών είναι γυναίκες. Τα 535 κρούσματα είναι σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και τα 796 σχετίζονται με κάποιο άλλο γνωστό κρούσμα. Το 77% των διασωληνωμένων έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή είναι άνω των 70 ετών. Από τις ΜΕΘ έχουν πάρει εξιτήριο 15 ασθενείς. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 37.344 διαγωνιστικά τεστ. Σταδιακά τα μέτρα λειτουργούν Ο καθηγητής τόνισε πως σταδιακά τα μέτρα λειτουργούν και πως δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η ελπιδοφόρα πορεία. Ο λοιμωξιολόγος ανέφερε επίσης πως είναι μία δύσκολη περίοδος, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε την σωματική και ψυχική μας ευεξία. Οδηγίες για το περπάτημα έξω Ο κ. Τσιόδρας δεν μπόρεσε να μην σχολιάσει το γεγονός πως σήμερα πολλοί Έλληνες πλημμύρισαν τους δρόμους, τονίζοντας πως το μήνυμα "Μένουμε σπίτι» δεν μπορεί να αλλάξει. Ωστόσο ανέφερε πως το περπάτημα έξω είναι καλό και "είναι δικαίωμά μας να το κάνουμε». «Είναι καλό να περπατάμε έως 30 λεπτά σε ανοιχτό χώρο. Το περπάτημα είναι υγεία. Προσοχή όμως δεν μπορούμε να σταματήσουμε να φοβόμαστε τον συνωστισμό. Όπως και να έχει πληρώνουμε το τίμημα πολλών ευκαιριών επειδή μένουμε στην πόλη. Πρέπει να κρατήσουμε ασφαλείς αποστάσεις ακόμη και όταν περπατάμε έξω», ανέφερε ο κ. Τσιόδρας σχολιάζοντας πως πιο σημαντικό είναι να προστατευθούν οι ευπαθείς ομάδες. Είναι αρρώστια να καταγγέλλουμε τους γείτονές μας Ο επικεφαλής της επιτροπής του υπουργείου Υγείας έκανε για πρώτη φορά μάλιστα αναφορά σε όσους καταγγέλλουν τους γείτονές τους για κάποια πιθανή παράβαση. «Μας αρέσει να εξαντλούμε την αυστηρότητα στους άλλους και να καταγγέλλουμε τους γείτονες μας. Δεν είναι υγεία αυτό, αλλά αρρώστια (…) Εμείς πρέπει με την υπεύθυνη στάση μας θα ανοίξουμε το δρόμο για την ελάφρυνση των μέτρων. Είναι στο χέρι μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιόδρας