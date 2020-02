Ουγγαρία: Ο Όρμπαν ενισχύει τα νότια σύνορα της χώρας

FILE PHOTO: Hungary's Prime Minister Viktor Orban arrives for the second day of a special European Council summit in Brussels, Belgium February 21, 2020, held to discuss the next long-term budget of the European Union. Ludovic Marin/Pool via REUTERS/File Photo

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε χθες το βράδυ την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα νότια σύνορα της χώρας του, αφού ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον ενημέρωσε ότι η Άγκυρα δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. «Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας νωρίτερα σήμερα με θέμα τη μετανάστευση και την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Όρμπαν ότι ασκείται τεράστια πίεση στην Τουρκία και ότι (η χώρα) δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει τη ροή των μεταναστών» επισήμανε το γραφείο Τύπου του ούγγρου πρωθυπουργού. Προσφυγικό: Ωρολογιακή βόμβα για την κυβέρνηση Ο Όρμπαν συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας της χώρας, το οποίο αποφάσισε ότι «η Ουγγαρία πρέπει να ενισχύσει την προστασία των συνόρων της και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις στη μεταναστευτική οδό των Βαλκανίων». Μετανάστες στην Τουρκία άρχισαν χθες να κατευθύνονται προς τα ευρωπαϊκά σύνορα, αφού τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Άγκυρα πλέον δε θα προσπαθεί να εμποδίσει τους μετανάστες που επιθυμούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Ένας από τους πιο σφοδρούς αντιπάλους της μετανάστευσης στην Ευρώπη, ο Όρμπαν κέρδισε τρίτη θητεία στην πρωθυπουργία το 2018. Στο απόγειο της μεταναστευτικής κρίσης, το 2015, είχε κλείσει εντελώς τα νότια σύνορα της Ουγγαρίας με ένα φράχτη. Η Τουρκία έχει δεσμευτεί να τερματίσει τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία προς την ΕΕ και να διασφαλίσει βελτιωμένες συνθήκες υποδοχής για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, με αντάλλαγμα την υποστήριξη της Ένωσης. (Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ) Ο Κορωνοϊός «μαύρος κύκνος» για τις αγορές – Σε τεντωμένο σχοινί η παγκόσμια οικονομία