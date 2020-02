Με μάσκες οι παίκτες της Λουντογκόρετς στο Μιλάνο

Η Λουντογκόρετς έφτασε στο Μιλάνο το μεσημέρι της Τετάρτης για το επαναληπτικό παιχνίδι κόντρα στην Ίντερ για τους «32» του Europa League,μετά το 2-0 των «νερατζούρι» στην Βουλγαρία.

Η αποστολή της βουλγαρικής ομάδας πήρε τα μέτρα προφύλαξης της για τον κορωνοϊο και μόλις πάτησε το πόδι της στο Μιλάνο όλοι οι παίκτες φόρεσαν μάσκες για να προστατευτούν απο την επιδημία του ιού.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών όπως αποφάσισε η UEFA, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν θα γίνει ούτε συνέντευξη Τύπου.

Here’s a video of the #Ludogorets players arriving in Milan, wearing face masks because of the #coronavirus threat in the Lombardia region. The Bulgarian champions are due to play Inter in tomorrow’s #UEL 2nd leg at San Siro behind closed doors #InterLudogorets pic.twitter.com/5L2oMEG8gb

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) February 26, 2020